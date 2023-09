Politiet har samlet til bunke, og en 38-årig Hells Angels-rocker skal nu retten for flere forhold, der knytter sig til Christiania.

Blandt andet er rockeren tiltalt for 31. maj i fjor omkring klokken 20.45 at have slået en mand i hovedet i området ved Pusher Street.

Han er desuden tiltalt for i tiden op til 26. februar 2020 at have haft 27.000 kroner, som politiet mener stammer fra salget af godt et halvt kilo hash i Pusher Street.

Beløbet blev fundet i rockerens bil, da blev stoppet og kontrolleret på Kløvermarksvej på Amager omkring klokken 19.55.

Her blev han også testet positiv for at have kørt bil i hashpåvirket tilstand, hvorfor han kræves frakendt retten til at køre motorkøretøj – fraset lille knallert.

Senere samme aften ransagede politiet også rockerens hjem i Kastrup, og her fandt politiet 61.000 kroner, som politiet mener stammer fra hashsalg i Pusher Street.

