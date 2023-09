Nok har den 41-årige rocker skiftet klub, men fortidens synder skal han stadig stå til regnskab for, mener politiet.

Rockeren er tiltalt for både at have deltaget i organiseret handel med hash og for at have svinet betjente til.

Retssagen skal køre ved Københavns Byret i nærmeste fremtid. Det vides ikke, hvordan rockeren forholder sig til anklagen.

Sagen knytter til handel med hash i og omkring Nørrebroparken, og anklageskriftet beskriver, hvordan rockeren 22. januar 2021 omkring klokken 18.35 i Hiort Lorenzens Gade på Nørrebro var kørende bil.

Her fandt politiet 43 store joints, 107 joints af almindelig størrelse og 23 gram hash. Ved samme ransagning af bilen fandt politiet en ratlås, der havde form som et aluminiumsbat.

Dagen efter ved 15.30-tiden på Ågade på Frederiksberg svinede han angiveligt to betjente til, hvor han sagde 'I er nogle bøsser' eller lignende.

Joints

Desuden er rockeren tiltalt for i perioden op til 23. januar 2021 at have solgt ikke under 178 joints for 8900 kroner, som politiet fandt på ham ved en visitation på Station City.

Desuden er han tiltalt for have besiddet forskellige former for anabolske steroider.

På tidspunktet for fundet af hashprodukterne var den 41-årige medlem af Hells Angels. Han er siden skiftet til Comanches.

Det er knap to måneder siden, at rockeren sidst var i retten. Det var 9. august, og her blev han fremstillet i grundlovsforhør og ligeledes sigtet for handel med hash samt besiddelse af en pistol, som han havde gemt i sin bedstemors kælder.

Her var der tale om helt andre mængder end det, som den 41-årige snart skal i retten for.

Anholdt i lufthavnen

Aftenen før grundlovsforhøret var han blevet anholdt i Københavns Lufthavn, hvor han var på vej ud af landet. Her havde han godt 30.000 euro på sig.

I forbindelse med anholdelsen i begyndelsen af august udsendte politiet en pressemeddelelse, der beskrev, hvordan den 41-årige ifølge politiets opfattelse var en af bagmændene, der gennem tre år styrede hashhandlen i Nørrebroparken.

I forbindelse med anholdelsen i august fandt politiet en mindre formue, der lå i gemt i hemmeligt rum i et køkken.

Her var der tale om 2.657.000 kroner, der lå fordelt i dels en pose, dels en aflåst boks. Desuden var der 39.000 euro – svarende til 260.000 kroner – i det skjulte rum.

Den 41-årige nægter sig skyldig i den seneste sigtelse vedrørende hashhandel.

