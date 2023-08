En 29-årig Comanches-rocker har valgt at lægge kortene på bordet og erkende sin andel i en sag om narko, hvilket skete 28. juni ved en tilståelsessag i Københavns Byret.

Her tilstod Frederik Strüwing, der i mange år har været medlem af rockerklubben Satudarah – nu kaldet Comanches MC, at han stod for to kokainhandler, hvilket dommeren i byretten takserede til fire års fængsel.

I alt tilstod rockeren at have handlet med 1,250 kilo kokain, fremgår det af sagens dombog.

Af dombogen fremgår det, hvordan rockeren tilstod, at han 28. december 2020 under skærpende omstændigheder købte 250 gram kokain på en SKY ECC krypto-telefon under profilnavnet ARTCDX.

Samme dag fik en person, han kendte, ved 17-tiden ifølge sigtelsen overdraget narkoen i Kerteminde.

Sagens andet forhold blev begået præcis to måneder senere.

Igen købte Comanchesrockeren et kilo kokain på den krypterede kommunikationsplatform, der senere er blevet afluret af politiet.

Hurtigt blev kokainen solgt videre af Frederik Strüwing. For ved 20-tiden på Amager Strandvej modtog en endnu ukendt køber det hvide pulver.

Var skraldemand

Ifølge oplysninger til B.T. var Frederik Strüwing tidligere del af rockerklubben Satudarah, hvor han blandt andet har haft titlen af sergent at arms på Amager.

Da de danske Satudarah-afdelinger tidligere i år i fællesskab droppede ud af omtalte klub og i stedet stiftede klubben Comanches MC, fulgte den nu kokaindømte rocker med.

Det fremgår af sagens dokumenter, at han tidligere har arbejdet som skraldemand, men på anholdelsestidspunktet 7. juni arbejdede på en bar.

Udover handlerne med kokain erkendte den 29-årige også at have været i besiddelse af 13,972 gram hash, 0,0033 gram kokain, 7 stk. ampuller med testosteron afmærket Testosterone Enant- hate, 59 stk. ampuller anabolske steroider og testosteron samt 150 stk. piller anabolske steroider af mærkerne »Oxanabol 10 mg«, »Promifen 50 mg« og »Altamofen 20 mg«.

Politiet har vurderet, at der var tale om stoffer og dopingmidler til eget forbrug.

Det kom frem i retten, at Frederik Strüwing tidligere er dømt handel med ulovlige stoffer både i 2016 og 2018.

Derudover fik han i starten af 2019 to år og seks måneders fængsel i en tilståelsessag ved Retten i Hillerød.

Her erkendte rockeren, at han var en del af et maskeret tæskehold, der angreb en mand med økser, knive og køller.

Offeret overlevede, men blev efterladt i livsfare med 22 læsioner.

Han har ligeledes haft en voldelig sidebeskæftigelse som Brøndby-hooligan.

