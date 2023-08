Ud over at være mistænkt hashbagmand, er en 41-årig Comanches-rocker også sigtet for at have skjult en ladt revolver samt et større pengebeløb i sin knap 80-årige bedstemors hjem.

I alt er der tale om mellem tre og fire millioner kroner, som rockeren ifølge sigtelsen havde gemt af vejen hos den ældre kvinde. Godt 1,6 millioner lå i en pose, mens resten blev opbevaret i en aflåst kasse.

Den 41-årige nægter sig skyldig.

Det kom frem ved et grundlovsforhør onsdag ved Københavns Byret. I den del af sigtelsen, beskrives det, hvordan rockeren i tiden op til 9. august opbevarede en kaliber 45 revolver med patroner af typen Colt single action army 1873 i et kælderrum, der hører til kvindens hjem.

Kvinde sigtet

Ifølge sigtelsen skete det efter aftale med kvinden. Hendes sag behandles særskilt, og ifølge B.T.s oplysninger er den ældre kvinde nu anholdt.

Forud for grundlovsforhøret, var seks mænd med tilknytning til rockerklubben mødt op for at støtte deres anholdte bror. Blandt de fremmødte var eksbokseren Patrick Nielsen, der gennem flere år har været medlem af Comanches MC, og tidligere var en del af Satudarah.

Ventetiden forud for retsmødet blev fordrevet med småsnak.

Rockerflokken blev dog ikke til en bitre ende. På grund af generel travlhed blev grundlovsforhøret gentagne gange rykket, og det var først omkring klokken 19.40, at det gik i gang.

Mens de fleste Comanches-folk havde forladt retten, var andre kommet til for at støtte den anden sigtede i sagen. Her var der for fleres vedkommende tale om Bandidos-medlemmer.

Inden retsmødet havde politiet udsendt en pressemeddelelse, der beskrev, hvordan rockeren sammen med en 47-årig mand er sigtet for at være bagmændene i en liga, der gennem tre år styrede hashhandlen i Nørrebroparken i København.

Den 47-årige nægter sig skyldig i sigtelsen.

Styrede hashliga

I den omtalte periode, der gik fra 1. januar 2019 og frem til 31. december 2021, vurderer politiet, at der blev solgt mindst 1,6 ton hash. Det fremgår af sigtelsen.

Manden har tidligere været medlem af Hells Angels, og mens han var medlem her, var han ifølge politiets vurdering med til at styre hashligaen.

Det skete ifølge sigtelsen sammen med en 47-årig mand, der ligeledes var HA-rocker dengang. Her solgte ligaen ifølge sigtelsen ikke under halvandet kilo hash og cannabisprodukter i gennemsnit om dagen.

Den 41-årige Comanches-rocker blev anholdt i Københavns Lufthavn tirsdag aften, hvor han var på vej ud af landet. Her havde han godt 30.000 euro i kontanter på sig.

Den anden sigtede blev anholdt i Vestre Fængsel, hvor han afsoner en dom for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse og handel med hash. Han er i øvrigt medlem af Bandidos nu.

