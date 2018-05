Ifølge anklageren var Bandidosrockere kampklare, da de svært bevæbnede kørte rundt i Nordsjælland.

Hillerød. To mandlige rockere, som begge er medlem af Bandidos, er blevet idømt fængsel i fem og seks år fængsel for ulovlig våbenbesiddelse ved Retten i Hillerød.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Mændene, der er 40 og 31 år, blev pågrebet af politiet 3. november sidste år, da der var konflikt mellem de to rockergrupperinger Bandidos og Satudarah.

De var bevæbnede og iklædt skudsikre veste, da de kørte rundt i en Mercedes-Benz i Hillerød i Nordsjælland.

I bilen lå en US-karabin kaliber 7.62. Geværet havde et magasin med 15 skud. Derudover lå der to ekstra magasinet med 15 patroner og to æsker med skarpe skud. Således havde rockerne 144 skud til det skarpladte skydevåben.

Den 40-årige mand er blevet idømt fængsel i seks år, mens den yngre mand får fem års fængsel. De har begge valgt at anke dommen.

Foruden den ulovlige riffel er den 40-årige mand kendt skyldig i at være i besiddelse af en økse, som han havde spændt fast på sin skudsikre vest. Og den 31-årige er skyldig i at have en lægtehammer med i bilen.

/ritzau/