En 26-årig rocker er blevet idømt fængsel på livstid for drabet på den 34-årige radiovært Nedim Yasar.

Både venner og familie til en drabstiltalt rocker var torsdag mødt op i og ved Østre Landsret på Christianshavn for at vise ham deres støtte.

Det gjorde dog ikke den store forskel for 26-årige Alexander Findanis, som torsdag efter frokost blev idømt fængsel på livstid for at have slået radioværten Nedim Yasar ihjel.

Dermed stadfæstede landsretten dommen fra Retten på Frederiksberg. For præcis et år siden blev han på Frederiksberg ligeledes idømt livstid for drabet. Det samme blev hans ven - den 27-årige Martin Binni Svanberg.

For Martin Binni Svanberg gjorde det til gengæld en stor forskel, at han fik landsretten til at se på sagen. Torsdag formiddag blev han helt frifundet for drabet og kun idømt syv dages fængsel for at have været i besiddelse af en kniv.

Dommen til Alexander Findanis blev læst op i Østre Landsret kort før klokken 13.

På baggrund af frifindelsen af Svanberg argumenterede Alexander Findanis' forsvarer, Mai-Brit Storm Thygesen, for, at der skulle ske en lempelse af straffen.

Hun sagde i sin procedure, at siden der nu kun var én skyldig, kunne man ikke sige, at forbrydelsen var foregået i fællesskab. Hun mente desuden ikke, at man kunne sige, at drabet var bande- eller rockerrelateret.

Nævningetinget ved landsretten var dog uenig og valgte altså at stadfæste livstidsdommen.

/ritzau/