En høj slank mand løber ind i en butik i Københavns Nordvestkvarter. Han er iført bøllehat, lang sort frakke og har en lang kniv i højrehånd.

Inde i butikken står en ung mand sammen med en kvinde og kigger på en iPhone.

»Hva så!« råber manden med kniven og sætter kurs mod manden, der kigger på telefonen.

Straks forsøger manden at løbe. Men det er en lille butik og flugtvejene er sparsomme.

Episoden er blevet fanget på et af butikkens overvågningskameraer. Videoen bliver afspillet til et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg, hvor en ung mand netop er blevet ført ind.

Han er ifølge B.T.s oplysninger en del af rockerklubben Hells Angels og har tidligere været en del af den hedengangne NNV bande.

Anklager Andreas Christensen fra Københavns Politi viser sekvensen på en lille bærbar computer.

Først til dommeren, derefter til den mand, som politiet mener, er gerningsmanden.

Han er høj og slank og iført sorte sportsbukser, hvid T-shirt og sort kort herrejakke. Skægget er kort og sort og hans frisure ligner en fade, der er et par uger gammel.

Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg. Foto: Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg. Foto: Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Inden videoen blev vist, læste anklageren sigtelsen mod den unge manden op, her fremgår det, at han sigtes for drabsforsøg. Han nægter sig skyldig.

Ifølge B.T.s research er overfaldet en del af en konflikt mellem tidligere medlemmer af den nu nedlagte bande NNV og andre personer, der gennem en årrække har været en del af det københavnske indvandrerbandemiljø.

Den unge mand ligner ikke en, der har været på flugt fra myndighederne.

Men i flere måneder har Københavns Politi forsøgt at finde ham, fortæller anklageren.

Torsdag sluttede flugten.

Københavns Politi mener, at han står bag det særdeles grove overfald, som nu bliver vist i retten.

På overvågningsfilmen kan man se, at gerningsmanden med kniven styrer direkte mod den anden mand – han løfter kniven og svinger vildt.

Den forurettede løber hen mod butikkens kasseapparatet, hvor han forsøger at afværge gerningsmandens voldsomme angreb.

Men han har ikke andet at beskytte sig med end sine hænder, kan man se.

På den korte video – der varer under et minut, kan man se, at offeret falder om på gulvet. Gerningsmanden står over ham, hvor han stikker og hugger flere gange med den store kniv.

Kvinden, som stod ved siden af manden, forsøger at hive gerningsmanden væk. Men forgæves.

Til sidst løber gerningsmanden ud af butikken.

Anklager Andreas Christensen fortæller, at der efter politiets opfattelse blev stukket ni gange mod offeret.

Den drabssigtede mand ønsker ikke at udtale sig i retten.

Forsvarsadvokat Eigil Strand anmoder dommeren om at nedlægge et navneforbud for sin klient, da der er tale om særdeles alvorlige beskyldninger – dommeren imødekommer navneforbuddet.

Dermed afskæres pressen for at komme nærmere ind på mandens identitet og selve drabsforsøgets omstændigheder.

Anklageren fortæller, at offeret – en ung mand med relationer til bandemiljøet ligesom den anholdte, fik flere dybe stiksår ved knivoverfaldet.

Blandt andet i højre overarm, underarm og lår. Han blev også stukket i hånden, da han forsøgte at afværge de mange stik.

Da politiet ankom til gerningsstedet sad offeret på en skammel, hvor blodet løb ned af armen.

Anklageren fortæller, at samme dag som overfaldet skete fik politiet at vide fra en kilde, at det skulle være den nu anholdte mand, der stod bag knivstikkeriet.

Senere samme dag kørte politiet hen til den unge mands adresse, hvor de afhørte hans mor.

Hun beskrev sønnens tøj. Politiet mener, at det er identisk med det, som gerningsmanden havde på.

Anklageren fortæller, at den sigtede mand siden slutningen af 2019 har fået tre domme.

De tæller forsøg på grov vold, grov vold, overtrædelse af knivloven og frihedsberøvelse.

Den kvindelige dommer mener, at der er en begrundet mistanke mod den anholdte mand. Hun lægger især vægt på den omtalte video og vidneforklaringerne.

Dommeren fortæller også, at der grundlag for sigtelsen om drabsforsøg, da offeret ligger forsvarsløst på gulvet og gerningsmanden stikker flere gange med kniv mod brystet og hovedet. Advokat Eigil Strand mente, at der var tale om grov vold.

Til sidst siger dommeren:

»Fængslingsbetingelserne er opfyldt, der er frygt for, at sigtede vil undvige strafforfølgelse og politiet igen. Samtidig er der mulighed for, at han på fri fod vil begå ny kriminalitet.«

»Der vil ske varetægtsfængsling i fire uger frem til 25. august,« siger hun og kigger på den unge mand, der nikker og rejser sig fra vidneskranken.