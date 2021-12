Dræbende skud fra pistoler og revolvere er ikke alene om at udgøre livsfarlige forbindelseslinjer mellem kriminelle bander i Danmark og Sverige.

Også sprængstof har på det seneste i flere tilfælde vist sig at have en eksplosiv kobling på tværs af Øresund.

Det blev eksempelvis tydeligt demonstreret tidligere på måneden, da en mand på 21 år med relation til rockermiljøet blev idømt fem ås fængsel i danmarkshistoriens hidtil største sag om ulovlig besiddelse af sprængstof.

Han tilstod at have gemt dynamitten i en midaldrende vens redskabsskur i et villakvarter på Amager, selv om det meget sprængstof ifølge eksperter ville være livsfarlig i en radius på 135 meter i tilfælde af en eksplosion.

Den 21-årige ville i Københavns Byret ikke fortælle, hvor han havde købt dynamitten, der var af det finske mærke Fordyn. Men sammen med fire sorte plastikkasser med i alt 129 dynamitstænger blev også fundet to færdiglavede tændsystemer.

Tændsystemerne kunne i princippet udløse en eksplosion ved hjælp af blandt andet Nokia-mobiltelefoner, batteri, glødelampe og ledninger, hvis man også skaffede en detonator.

Da politiets eksperter rutinemæssigt tørrede tændsystemener af med vatpinde i håb om at finde brugbare dna-spor, gav det bonus to gange.

Dels et match til en ukendt person i det danske arkiv fra andre forbrydelser og dels et tilsvarende match fra en opsigtsvækkende sag fra Sverige.

I juni 2020 havde svenske politibetjente nemlig fundet et lignende tændsystem sammen med dynamit, våben og en stor mængde narkotika ved en aktion i bydelen Skärholmen i den sydvestlige udkant af Stockholm.

Derfor formoder Københavns Politi, at sprængstoffet er kommet til Danmark via Sverige, men de nærmere omstændigheder er ikke opklaret.

På samme måde blev det heller aldrig opklaret hvad motivet var, da to svenskere på 23 og 24 år i august 2019 forårsagede en voldsom sprængning ved Skattestyrelsen på Østerbro i København.

Politiet efterforskning viste, at de på gerningsaftenen var kørt over Øresundsbroen fra Malmø i en hvid Citroën Berlingo og direkte til gerningsstedet på Østerbro.

To svenskere stod bag bombesprængningen ved Skattestyrelsens kontorer på Østerbro i København i august 2019. De kom kørende med sprængstoffet direkte fra Malmø. Foto: ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Her steg den ene mand ud og aktiverede bomben, hvorefter de kørte tilbage til Sverige.

Ved eksplosionen skete der skader for 6,2 millioner kroner. Gerningsmændene på 23 og 24 år blev idømt henholdsvis fire og fem års fængsel.