Åbenmundet snak på en kryptotelefon har atter fældet en rocker, vurderer politiet.

En 41-årig mand, der ifølge B.T.s oplysninger er medlem af rockerklubben Comanches, fremstilles tirsdag formiddag i grundlovsforhør ved retten i Næstved, hvor han sigtes for medvirken i en sag om samlet 210 kilo hash.

Det vides ikke, hvordan rockeren forholder sig til sigtelsen.

Det er National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har efterforsket sagen. Og som en del af efterforskningen har politiet ifølge B.T.s oplysninger set på EncroChat-samtaler, hvis indhold altså har ført til anholdelsen af den 41-årige.

EncroChat-telefoner var længe populære blandt kriminelle, da de havde fået fjernet både mikrofoner og gps, og til gengæld indeholdt en krypteret app, der gjorde det muligt at kommunikere under radaren. Troede de.

I 2017 fandt de franske myndigheder ud af, at EncroChat-systemet blandt andet benyttede sig af servere, der stod i Frankrig, og her lykkedes det at snige bagdøre ind i systemet, sådan at man kunne følge med i kommunikationen.

Efterfølgende blev oplysningerne delt med andre landes myndigheder, blandt andet danske, der har brugt dem som beviser i en række straffesager.

NSK har ikke ønsket at udtale sig om efterforskningen til B.T., og man vil heller ikke bekræfte, at den sigtede er medlem af Comanches.

Han er konkret sigtet for to forhold omhandlende de mange kilo hash. Det ene forhold er fra december 2020. Det andet er fra januar 2021.

