En kvinde fra Næstved modtog onsdag et noget bizart opkald.

Hun var eftersøgt i en sag om hvidvask, lød det fra en robotstemme, der videre fortalte, at hun skulle taste '1' for at komme til at tale med en medarbejder.

Det gjorde kvinden dog ikke. Hun lagde i stedet på og ringede til politiet.

Og det var klogt, lyder det i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis døgnrapport.

Her advarer man nemlig mod at reagere på den type opkald.

»Nok er der teknologiske landvindinger på vej, men politiet understreger, at det ikke foregår på den måde, hvis man skal afhøres af politiet. Dels vil henvendelsen ikke være på engelsk, dels er det ikke en maskine, der ringer op.«

»Vær derfor ekstra opmærksom, afbryd opkaldet og kontakt evt. politiet efterfølgende,« lyder det således i døgnrapporten.

