»Jeg vil anmelde mig selv her.«

»Jeg har lige slået min kæreste ihjel her«.

En nu 40-årig mand lagde ikke skjul på sin skyld, da han i de tidlige morgentimer 15. november sidste år ringede 112.

Manden er nu tiltalt for at have dræbt to kvinder med knivstik på Sjælland.

Den ene af dem, den 31-årige Line Messerschmidt fra Ruds Vedby, var hans samlever og søster til DF-politikeren Morten Messerschmidt.

Det andet drabsoffer var hans tidligere samlever, den 35-årige Jeanette Rømer Hansen fra Kundby.

Begge kvinder blev dræbt med flere knivstik i deres hjem med kun en time og 22 minutters mellemrum.

Umiddelbart efter hvert drab ringede han til politiet via 112.

De to alarmopkald spiller nu en vigtig rolle i straffesagen mod den 40-årige mand. Ved retten i Næstved nægter han sig nemlig skyldig i drabene, da han angiveligt intet husker fra gerningstidspunkterne.

Da lydoptagelserne af de uhyggelige opkald blev afspillet ved retssagens start torsdag, måtte den 40-årige flere gange tørre øjnene med sit lommetørklæde, ligesom han også et par gange måtte bede om en pause under anklagerens bevisførelse.

De to opkald endte på grund af gerningsstedernes placering i hver sin politikreds hos forskellige vagtcentraler. Og samtalerne viste sig at få vidt forskellige forløb, selv om begge politimænd tydeligvis af al magt bestræbte sig på at vinde tid og fastholde forbindelsen med den desperate gerningsmand.

Ved det første opstår der en misforståelse med politimanden i den anden ende, så den ophidsede og amfataminpåvirkede gerningsmand bliver stærkt irriteret, afbryder forbindelsen og kører afsted fra Ruds Vedby i sin bil for at dræbe den næste kvinde i Kundby.

Efter det andet drab ringer han igen 112, men får kontakt til en ny politimand, der i en næsten 20 minutter lang samtale beroliger ham uhyre professionelt og indgår en aftale om, at gerningsmanden skal køre til politistationen i Holbæk og overgive sig helt fredeligt.

Allerede efter det første knivdrab på sin 31-årige samlever i Ruds Vedby ringede gerningsmanden selv til politiet, inden han kørte videre til Kundby for også at dræbe sin tidligere kæreste. Foto: Martin Sylvest Vis mere Allerede efter det første knivdrab på sin 31-årige samlever i Ruds Vedby ringede gerningsmanden selv til politiet, inden han kørte videre til Kundby for også at dræbe sin tidligere kæreste. Foto: Martin Sylvest

Her følger et uddrag af de to samtaler med visse udeladelser. Blandt andet fordi der er nedlagt et delvist navneforbud i sagen for nogle af de involverede:

Første 112-opkald kl. 4.30 fredag 15. november 2019 til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

»Det er M. (mandens fornavn, red.) her. Jeg vil anmelde mig selv her.«

- Du er nødt til lige at falde ned.

»Jeg har lige slået min kæreste ihjel her.«

- Må jeg lige starte med at bede om et personnummer på dig her?

(Det oplyser gerningsmanden, sammen med adressen og Line Messerschmidts navn.)

»Vi har diskuteret - og - og - og - og - ja, hun har ikke givet mig mere. Hun har kørt på det i noget tid her, og nu kunne jeg ikke klare mere her. (..) Jeg har ringet til Lines mor og sagt, at jeg har stukket hende ned.«

(Herefter bryder han ud i gråd, og gentager på politmandens opfordring adressen, som han omhyggeligt staver sig igennem et bogstav ad gangen for at hjælpe politiet med at nå frem.)

»Hvor lang tid tager det?«

- Det kommer ikke til at tage lang tid. Bare bliv på linjen, bliv derhjemme og forhold dig i ro.

»Jeg har ikke lyst til at leve mere.«

- Jeg er sikker på, at...

»Kan du ikke bare sende en vogn ud at hente mig eller en eller anden.«

(...)

- Fortæl mig lige lidt mere. Hvad hedder den kæreste?

»Hun ligger på adressen på badeværelset. Lige inde ad hoveddøren til højre.«

- De kommer ud til dig. Det bedste vil være, hvis du prøver at falde ned.

»Det kan jeg ikke.«

- Hvis du prøver at falde ned stille og roligt. Den kniv du har, den bliver du simpelthen nødt til at lægge fra dig.

»Den kniv jeg har, den har jeg lagt fra mig. Den ligger ude i vasken. (...).«

- Jeg prøver ikke at gøre dig ked af det. Du er sikker på, hun er død?

»Jeg er sikker på, at hun er død.«

- De er hastigt på vej. Den kniv - har du lagt den fra dig?

»Den ligger ude i vasken på badeværelset, siger jeg.«

- Hvor er du selv henne på adressen?

»Jeg er ikke på adressen mere.«

- Hvad siger du?

»Jeg er ikke på adressen mere.«

- Du bliver nødt til at blive lige uden for huset. Hæng lige på og bliv på linjen. Jeg prøver lige at snakke med patruljen.

»Det er slut det hele.«

(Politimanden henvendt til sine kolleger i baggrunden: Har de nogen køretid?)

»Der er slut det hele. Jeg kan ikke klare det.«

- De sidder lige med noget andet, som de vil afslutte. Vi får dem ud til dig hurtigst muligt. Du siger, du er gået ud af huset. Har du andet på dig?. Det er rigtig vigtigt, at du ikke har en kniv på dig og har hænderne fremme, når de kommer.

»Jeg har ikke en kniv på mig eller noget som helst.«

- Du bliver nødt til at gøre præcis som de siger, ikke?

»Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke blive mere.«

(Her spørger politimanden, om der er sket andre personer noget, hvilket gerningsmanden afviser.)

- Du står stadig uden for huset nu, ikke?

»Nej.«

- Ved du hvad - jeg kan se, at patruljevognen nærmer sig. Vi har ikke nogen. Jeg kan se, at den nærmer sig.

»Den nærmer sig? For helvede. Hvordan helvede kan jeg slå hende ihjel?. Jeg fatter det ikke. Hun har betydet alt for mig og nu det her.«

- Prøv at fald ned igen. Jeg kan godt forstå, at du er ked af det og frusteret.

(gerningsmanden græder højlydt)

- Bliv på stedet.

»Jeg fatter det ikke. Hvad sker der - hvor lang tid får jeg?«

- Der går ikke lang tid.

»Hvor lang tid får jeg for et drab? Fortæl mig, hvor lang tid det drab det giver?«

- Hvad siger du?

»Fortæl mig, hvor lang tid det giver.«

- De er der inden for ganske få minutter.

(Ophidset) »Du skal svare på mine spørgsmål nu! Jeg har ikke brug for det. Hører du ikke hvad jeg siger? Samarbejder du ikke med mig?«

- Jeg samarbejder alt det jeg kan.

(Herefter afbryder gerningsmanden forbindelsen og kører mod sin ekskærestes bopæl i Kundby, hvor det næste drab bliver begået godt fem kvarter senere, efter politiet forgæves har forsøgt at lokalisere ham.)

En talstærk politstyrke med hjælp fra hunde ledte umiddelbart efter drabet i Kundby på en 35-årig kvinde efter spor ved gerningsstedet. Foto: Martin Sylvest Vis mere En talstærk politstyrke med hjælp fra hunde ledte umiddelbart efter drabet i Kundby på en 35-årig kvinde efter spor ved gerningsstedet. Foto: Martin Sylvest

Andet 112-opkald kl. 5.47 fredag 15. november 2019 til Midt- og Vestsjællands Politi:

(Her indleder gerningsmanden med blot at sige sit fornavn, hvorefter politimanden straks siger hele navnet på den eftersøgte mand.)

»Lige præcis. Jeg har gjort det af med Jeanette (..).«

- Har du været i Kundby?

»Elmevej. Elmevej nede i bunden.«

- Hvad har du lavet dernede, siger du?

»Der har jeg slået Jeanette Rømer Hansen ihjel også.«

- Hvor er du på vej hen? Vi er nødt til at at få det her sluttet, så vi kan tale sammen.

»Jeg kører til Holbæk Politistation nu.«

- Hvordan er du kommet ind til hende?

»Jeg har ringet til hende. Jeg havde brug for at snakke med hende.«

- Har hun så åbnet døren?

»Så kommer jeg ind og siger alle de ting, som jeg har brug for at sige og gøre. Så har jeg slået hende ihjel.«

- M. - har du et telefonnummer, hvis vi ikke kan få fat i dig her? Der kommer ikke noget telefonnummer op her.

(M. opgiver sit nummer.)

- Hvor langt er du?

»Lige kørt fra Kundby af. Det tager vel en 20 minutters tid.«

- Har du nogen våben i bilen?

»Nej.«

- Når du kommer til Holbæk Politistation, så skal du tage det rimelig roligt. Mine kolleger er jo lidt oppe at køre over, hvad der nu er sket.

»Er der ikke noget personale?«

- Jo, selvfølgelig. Vi finder nogen, der kan snakke med dig, når du kommer. Det er rigtig fint. Kan du lige give mig et øjeblik?. Jeg skal lige snakke med en kollega, ikke M.?

(kort pause med stilhed bortset fra susen fra gerningsmandens kørende bil)

- M. - så er vi der igen. Jeg synes, vi har en god aftale ved at du kører stille og roligt til Holbæk Politistation. Har du snakket med din bror?

»Ja.«

- Har du fortalt ham, hvad der er sket?

»Ja.«

- Hvad er der sket?

»Hende Jeanette har lavet så mange problemer i mit liv. Hun går hen og bliver gravid bag min ryg og alt det sjov der. Så har jeg været igennem en helvedes masse, som jeg ikke har haft det godt med.«

(Herefter snakker de om nogle af parrets problemer.)

»Line og Jeanette har snakket meget sammen. (..) Men tilliden til mig, det havde hun ikke. (..) Det er så der, hvor det slår fuldstændig klik. Jeg elsker Line utrolig højt.«

- Hvor langt er du nået, M? Jeg vil prøve at få det passet ind, så patruljen kan være hos dig, når du kommer.

»Sagde du ikke, patruljen ville være der?«

- Jo, ingen problemer. Det lover jeg. Hvor lagt er du nået?

»Til landevejen.«

(Herefter holder politimanden samtalen i gang ved at spørge løbende til gerningsmandens position og hans tidligere arbejde som taxachauffør. Han oplyser også sit eget fornavn og fødselsår, og udbygger fortroligheden ved at påpege, at de er næsten lige gamle.)

»Sender du nogen ud efter mig?«

- Jeg vil sige det på den måde, at hvis vi støder på dig, så bliver du nok stoppet.

»Hvis bare du giver mig lov til at køre helt hen til politistationen. Jeg gider ikke noget vold eller halsgreb, vel.«

- Nej-nej. Jeg sætter dig lige på hold, så jeg kan give den der videre.

(pause)

- Vi er enige, M. Du triller bare til Holbæk Politistation.

»Det varer ikke så lang tid. Fem minutters kørsel.«

- Super. Vi har forberedt nogen på, at du kommer. Jo mere roligt du tager det, jo mere roligt tager de det.

»Jeg tager det roligt.«

- Har du været i kontakt med politiet før?

»Ja, det har jeg. Men for småting. Og nogen har truet mig i taxaen.«

- Hvor har du kørt taxa?

»I Holbæk. I en otte års tid.«

(Herefter snakker de om gerningsmandens tidligere beskæftigelser, ligesom politimanden beredvilligt svarer på sin uddannelse og hvorfor han blev politimand).

»Jeg kommer op ad Fauergården nu (hvor Holbæk Politistation ligger, red.).«

- Super. Vi giver dem lige besked om, at du er der.

»Der står en mand.«

- Du kører bare stille og roligt hen til manden.

»Det gør jeg«.

- Tag armen ud af vinduet, så de kan se dine hænder.

(her hører man på 112-optagelsen den ventende politimand ved politistationen sige: »Du slukker lige bilen, ikke«.)

- Pas på dig selv, ikke. Hej.

»Hej.«

Herefter blev den nu 40-årige mand anholdt kl. 06.07.

Senere samme dag blev han varetægtsfængslet, og har siden været bag tremmer.

Næste retsmøde i sagen finder sted 23. november ved retten i Næstved.