Vil du hjælpe de hjemløse i Aarhus, så er det lige nu vanter, du skal finde frem fra gemmerne.

Det fortæller Rikke Dam Brøndum Sejthen, der har organisationen 'Hjemløs i Aarhus', der hvert år samler tøj ind til hjemløse og udsatte borgere i byen i forbindelse med de hjemløses julefrokost, som afholdes på næste søndag. Her får de hjemløse nemlig blandt andet mulighed for at vælge nyt tøj.

»Vi har godt fyldt op på vores tøjlager i Jægergårdsgade, men ikke i vanter. Dem mangler vi rigtig meget,« siger hun til B.T. Aarhus.

I ni år har hun hjulpet hjemløse via organisationen, som hun har ved siden af et fuldtidsjob. Hun oplever, at folk er gode til at støtte op, når de laver indsamlinger, men fortæller, at vanter er en af de ting, som de har ekstra mange brug for lige nu, efter vinteren og kulden har gjort sit indtog.

Folk plejer at være rigtig søde til at komme med ting, når Rikke Dam Brøndum Sejthen holder den årlige indsamling. Her er et billede fra december 2019, hvor Rikke står sammen med en af de tidligere hjemløse, som nu er frivillig i organisationen. Bag ved dem er der en masse poser med tøj, som folk er kommet med. Foto: Hjemløs i Aarhus. Vis mere Folk plejer at være rigtig søde til at komme med ting, når Rikke Dam Brøndum Sejthen holder den årlige indsamling. Her er et billede fra december 2019, hvor Rikke står sammen med en af de tidligere hjemløse, som nu er frivillig i organisationen. Bag ved dem er der en masse poser med tøj, som folk er kommet med. Foto: Hjemløs i Aarhus.

»Folk er gode til at støtte op, men vanterne ryger hurtigt, fordi når de hjemløse får vanterne, så har de dem ikke hele vinteren,« siger hun og fortsætter:

»Når man lever et liv på gaden og sidder og fixer eller måske drikker meget, så husker man ikke altid lige at få vanterne med fra der, hvor man har siddet.«

Indsamlingen finder sted på lørdag den 18. december hos FO Aarhus på Vester Alle 8. Udover vanter mangler de også vinterjakker, huer, halstørklæder, skiundertøj og meget andet. Du kan læse nærmere her.

Hvis man ikke har mulighed for at komme forbi indsamlingen, så er det i stedet en mulighed at købe et par vanter i Intersport i Ryesgade, som Rikke Dam Brøndum Sejthen så efterfølgende vil komme forbi at hente. Noget, som mange allerede har gjort.

Rikke Dam Brøndum Sejthen påpeger, at det ikke er alt tøj, man skal komme med til indsamlingen. De har før prøvet at få beskidt tøj med afføring og mug på. Det er ikke værdigt for de hjemløse, og derfor skal man hellere smide det til storskrald, siger hun. Foto: Hjemløs i Aarhus. Vis mere Rikke Dam Brøndum Sejthen påpeger, at det ikke er alt tøj, man skal komme med til indsamlingen. De har før prøvet at få beskidt tøj med afføring og mug på. Det er ikke værdigt for de hjemløse, og derfor skal man hellere smide det til storskrald, siger hun. Foto: Hjemløs i Aarhus.

»Jeg har lige hentet en pose med 60 vanter og 50 huer. Det er egentlig gået ret hurtigt, men vi kan stadig bruge mange flere,« siger hun.