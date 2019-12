Politiken har set dele af konklusionerne i Rigsrevisionens rapport. Her rettes yderligere kritik mod styrelse.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får kritik af Rigsrevisionen for at give forkerte oplysninger i forbindelse med en undersøgelse af, hvordan forvaltningen er foregået.

Det skriver Politiken, som er bekendt med dele af konklusionerne i Rigsrevisionens rapport.

Rigsrevisionen er i øjeblikket i gang med en stor undersøgelse i styrelsen, efter at det er kommet frem, at der kan være sket svindel for mange millioner i forbindelse med indkøb.

Politiken skriver, at Rigsrevisionen ikke alene konstaterer, at Rigsrevisionen har fået ukorrekte oplysninger af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Der rejses også alvorlig tvivl om, hvorvidt den indleverede dokumentation fra styrelsen er tilbundsgående og korrekt.

Professor fra Aalborg Universitet Sten Bønsing, der er ekspert i regler om embedsmisbrug, kalder det "meget alvorligt og usædvanligt", at Rigsrevisionen får ukorrekte oplysninger til en undersøgelse.

- Rigsrevisionen er jo udpeget af Folketinget til at føre tilsyn med, at statens midler bliver brugt rigtigt.

- Og hvis Rigsrevisionen så ikke får rigtige oplysninger, har det umiddelbart den konsekvens, at man vil kunne drage forkerte konklusioner. Så det er jo meget alvorligt, hvis dokumentationen er forkert, siger Sten Bønsing til avisen.

