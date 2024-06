Fremover vil politiet bruge en karabin af typen Sig Sauer MCX ved opgaver som bevogtning og særlig udrykning.

Rigspolitiet har indgået en aftale om indkøb af en ny karabin, så politiet fremover skal være udstyret med en Sig Sauer MCX.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse torsdag.

Den nye karabin skal afløse både maskinpistolen H&K MP5, der har været i dansk politi siden 1986, og karabinen Colt Canada M/10, som siden 2012 har været udlånt af Forsvaret til politiets reaktionsstyrker.

Det er den danske leverandør CT Solutions, som Rigspolitiet har indgået aftalen om den nye karabin med.

Indkøbet af Sig Sauer MCX sker som led i den seneste flerårsaftale for politi og anklagemyndigheden, hvor det blev besluttet, at der skulle anskaffes nye skydevåben til politiet for at forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben.

I pressemeddelelsen lyder det, at Sig Sauer MCX og andre karabiner er blevet testet ud fra kvalitative kriterier som blandt andet præcision, funktionalitet og sikkerhed.

Flere end 50 politifolk har bidraget i testfasen. Testgruppen var sammensat af politifolk af forskellige køn, skydeniveauer, jobfunktioner og fra hele Danmark.

I november 2023 indgik Rigspolitiet desuden en rammeaftale om levering af politiets nye tjenestepistol. Det bliver en Sig Sauer P320.

Den erstatter den nuværende tjenestepistol H&K USP Compact, der har været brugt i dansk politi siden 1998.

Alle politifolk kommer til at have tjenestepistolen i bæltet.

Det er dog kun udvalgte personalegrupper, der kommer til at stifte bekendtskab med karabinen, der alene bruges til særlige opgaver som bevogtning, sikring og særlige udrykningsopgaver.

Efter planen skal politiet have indfaset både den nye pistol og den nye karabin inden udgangen af 2027.

/ritzau/