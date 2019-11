Efterforskere i politiet advarede mindst ti gange den øverste top i Rigspolitiet om fejl med teledata.

Landets øverste politimyndighed, Rigspolitiet, kunne langt tidligere have opdaget de fejl i teledata, som har skabt usikkerhed om afgørelser i en lang række retssager.

Rigspolitiet blev nemlig advaret mindst ti gange om, at der var fejl i teledata. Det skriver Berlingske.

Det var efterforskere fra Særlig Efterforskning Vest, der er en efterforskningsenhed i politiet, som advarede Rigspolitiet. Det fremgår af et notat, som Berlingske har fået gennem en aktindsigt.

- Tele- og dataanalytikere i min afdeling anslår, at de i mindst ti sager har haft fat på Telecentret med denne fejl, står der i notatet, som er vedhæftet en e-mail fra politiinspektør Brian Olsen fra Særlig Efterforskning Vest til ledelsen i Østjyllands Politi.

- Det er tydeligt, at problemet er kendt før november 2018. Notatet viser ligeledes, at vi hele tiden har gjort Telecentret opmærksom på problemet, skrev han 19. juni 2019.

Sagen om teledata går på, at der har været fejl i den konvertering af rådata, som politiet får fra teleselskaberne.

På grund af frygten for fejl var teledata i en periode på 60 dage frem til midten af oktober bandlyst i retssager.

Rigspolitiet har i en tidligere redegørelse oplyst, at det i februar, maj, august og september 2018 fik advarsler. Men der blev ikke oplyst noget om antallet, og hvor de kom fra.

Rigspolitiet er sprunget lige lovligt hen over de mange advarsler, mener Birgitte Arent Eiriksson, der er vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia.

Hun siger til Berlingske, at Rigspolitiet burde have undersøgt og lagt frem, hvornår problemet blev opdaget.

Hos Rigspolitiet siger kommunikationsdirektør Anders Frandsen, at der ikke var tilstrækkeligt fokus på, at advarslerne kunne tyde på et generelt problem.

Han tilføjer, at Rigspolitiet i sin tidligere redegørelse har oplyst om advarslerne, og at "vi ikke har forsøgt at putte med noget".

/ritzau/