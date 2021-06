B.T. har de seneste dage bragt en lang række beretninger fra danske bilister, der har været udsat for at blive ramt af sten og andre genstande på vej mod Ystad i Sverige.

Nu går det danske politi også ind og opfordrer danskere til at anmelde episoderne.

»I den seneste tid har der været flere tilfælde af stenkast mod danske bilister på E65 mellem Skurup og Ystad i Sydsverige. Oplever man det, så anmeld det straks til svensk politi,« skriver Rigspolitiet på Twitter.

En af dem, der er blevet ramt, er danske Frederik Tonnesen.

Han er VVS'er, og forrige torsdag kom han ved 18.30-tiden kørende tæt på Ystad i sin Ford Transit, da han pludselig fornemmede et flyvende objekt.

Instinktivt tog Frederik armen op som parade, og få sekunder senere lød der et gigantisk brag, hvorefter noget hårdt torpederede hans arm.

»Min brobizz og gps flyver rundt i bilen, og jeg er ved at køre mod autoværnet med glasskår i øre, mund og hår. Jeg fik bilen rettet op, og kort efter var der et indhak, hvor jeg kunne holde bilen,« har Frederik Tonnesen i den forbindelse fortalt til B.T.

Her er et billede fra en af de episoder, hvor en sten er røget ind ad vinduet på en dansk bilist Foto: Privatfoto Vis mere Her er et billede fra en af de episoder, hvor en sten er røget ind ad vinduet på en dansk bilist Foto: Privatfoto

Har du oplevet at blive ramt af en sten eller anden genstand på E65-motorvejen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Her sad han i en choktilstand i ti minutter, før han kørte videre.

»Jeg fik jo et blåt mærke på armen, og hvis ikke jeg havde taget armen op, havde den ramt mig direkte i smasken, og der var virkelig fart på,« siger han om stenen, der var på størrelse med en knytnæve.

Både Frederik og flere andre af de kilder, som B.T. har talt med, mistænker, at stenene bliver skudt afsted med en form for kartoffelkanon, da de kommer med så høj en fart, at de efter alt at dømme ikke er blevet kastet.

B.T. har i dag været i kontakt med svensk politi, der oplyser, at man har modtaget 'mange anmeldelser' om de flyvende sten, og at det kun er danske bilister.