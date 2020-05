Rigspolitiet har konstateret en fejl i overførslen af mobildata fra teleselskaber til politiet i forbindelse med aflytning af mobiltelefoner.

En fejl, som helt konkret betyder, at der sker et datatab, når teleudbyderne deler oplysninger om en aflyttet mobiltelefons aktiviteter på internettet - såsom e-mails, internetsurfing, streaming osv.

Derfor er de udveklsede data mangelfulde. Det oplyser Rigspolitiet tirsdag i en pressemeddelelse.

Siden november 2019 har de arbejdet på at identificere fejlen, men det er stadig ikke lykkedes at finde ud af, hvor datatabet opstår.

Dog er det angiveligt almindeligt kendt blandt efterforskere, at aflytningssystemer ikke kan frembringe det fulde indhold af mobildata, og at der altid vil være mangler.

Dermed mener Rigspolitiet heller ikke, at der er grundlag for at antage, at mobildata i straffesager er blevet brugt som udtryk for et komplet og præcist billede af den aflyttedes anvendelse af disse.

Dette betyder også, at de ikke umiddelbart vurderer, at fejlen har haft nogen retssikkerhedsmæssig betydning i konkrete straffesager.

Dette på trods, kalder rigspolitichef Thorkild Fogde fejlen 'dybt beklagelig.'

»Selv hvis en ufuldstændig transmission af mobildata i form af internettrafik m.v. fra aflyttede mobiltelefoner ikke vurderes at have betydning for retssikkerheden, er det naturligvis dybt beklageligt, at der endnu engang opstår tvivl om den tekniske kvalitet af politiets og teleselskabernes samarbejde på dette vigtige område,« siger han og tilføjer:

»Vi er stadig i gang med at undersøge fejlkilderne, for selv om tekniske fejl altid kan opstå i komplicerede systemer, så er det naturligvis langt fra tilfredsstillende, at det sket så ofte, som det gør lige nu.«

