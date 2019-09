Anmeldelser af vold stiger. Det kan ikke udelukkes, at flere udsættes for vold, siger politiet.

Et hurtigt kig på politiets statistikker kan godt virke chokerende. Antallet af voldsanmeldelser er i København på tre år steget fra 2839 til 4255.

Men der er flere forskellige årsager til den iøjnefaldende stigning, fremgår det af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets retsudvalg.

Det er DF'eren Peter Skaarup, der har stillet spørgsmål om udviklingen.

I svaret står, at Rigspolitiet afviser, at den faktisk begåede vold er øget i det omfang, som tallene umiddelbart indikerer.

For eksempel betyder det ifølge Rigspolitiet noget, at befolkningen generelt oftere beslutter sig for at indgive anmeldelse.

Desuden har offentligt ansatte også skruet op for tilbøjeligheden til at gå til politiet efter slag, skub og andre former for vold.

Samtidig er der indført nultolerance hos politiet og i Kriminalforsorgen.

"Det betyder i praksis, at politiet får kendskab til en større andel af voldsepisoderne", skriver Rigspolitiet i svaret til Peter Skaarup.

Endnu en forklaring findes hos politiet selv. En ændret praksis i forbindelse med registrering af vold kan "i nogen grad" være med til at forklare de stigende tal, mener Rigspolitiet.

I svaret til retsudvalget hedder det, at Rigspolitiet ikke kan "udelukke, at der tillige er sket en reel stigning i udsatheden for vold". Men Rigspolitiet er ikke i stand til at være mere præcis. Ordensmagten har ikke selv udarbejdet analyser om emnet, fremgår det.

Imidlertid viser offerundersøgelser fra Justitsministeriet, at der er sket en stigning i det faktiske antal af voldsepisoder.

Antallet af anmeldelser om vold er steget år efter år i Københavns Politi fra 2012 til 2018, hvor man nåede op på 4255. Tre år før var det 2839.

Samme tendens røber tal fra Københavns Vestegns Politi. Her var der i 2015 984 sager, men sidste år var man kommet op på 1495.

I øvrigt er vold et fænomen, som flere politikredse ikke bare forsøger at opklare. Man vil også dæmpe slag og spark ved præventiv indsats i særligt uroplagede områder og med patruljer i nattelivet, kan man læse i besvarelsen.

Overvågningskameraer er gavnlige. De virker præventivt og kan give betjentene bedre muligheder for at opklare forbrydelserne, lyder meldingen.

/ritzau/