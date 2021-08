Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender i en pressemeddelelse, at forløbet af politiets efterforskning i stor sag om seksuel afpresning af unge piger ikke har været god nok.

Politiet burde nemlig have handlet hurtigere i sag om digital seksuel afpresning, hvor 69 unge piger og kvinder anmeldte den samme gerningsmand i en periode over tre år.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I december 2020 blev en 22-årig mand idømt seks års fængsel for i en periode på tre år at have begået strafbare seksuelle krænkelser mod 170 piger i alderen 13-17 år. Og gerningsmanden blev ikke pågrebet til trods for, at mange af krænkelserne blev anmeldt.

Efter en gennemgang af sagen kan Rigspolitiet nu konstatere, at politiet i hvert fald fra maj 2018 var i besiddelse af identitetsoplysninger på gerningsmanden, som kunne have ført til opklaring af mindst ét strafbart forhold.

»Det er selvfølgelig ikke godt nok, og vi skal arbejde for, at politikredsene har de bedst mulige forudsætninger for at samarbejde og dele viden. Vi har allerede strammet op på en række områder, men vi vil nu i politiets koncernledelse se på, om der er behov for yderligere tiltag,« siger rigspolitichef, Thorkild Fogde, i pressemeddelelsen.

En af årsagerne til, at efterforskningen var vanskelig, skyldes, at gerningsmanden opererede på tværs af kredse og brugte forskellige falske profiler på forskellige sociale medier.

Vurderingen er dog, at manglende dialog og koordinering internt i politiet medvirkede til, at gerningsmanden ikke blev identificeret tidligere.

Justitsminister Nick Hækkerup kalder sagen for "meget alvorlig".

