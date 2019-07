Straffesag med tre georgiske mænd har voldt vanskeligheder, når det gælder sproget.

En skriftlig oversættelse af et anklageskrift til tre georgiske statsborgere i Vestre Fængsel var klart en forbier, erkender Rigspolitiet torsdag.

- Kvaliteten er ikke som forventet, og det er meget beklageligt, siger kommunikationsdirektør Anders Frandsen i Rigspolitiet.

Udtalelsen kommer, efter at en af forsvarerne i sagen, advokat Else Præstegaard, onsdag fortalte Ritzau om en test, hun havde fået lavet af dokumentet.

Oversættelsen tilbage til dansk afslørede det rene volapyk, konstaterede hun.

For eksempel hed det sig, at mændene var anklaget for "forsøg på vækst af specielt seriøs karakter". En Bed & Breakfast var blevet til "seng & morgenmad", mens Københavns Ø blev oversat til "København Øens associationer".

Desuden stod der også, at anklagemyndigheden ville nedlægge påstand om forbud mod at udrejse af Danmark. Faktisk var det lige omvendt. Nemlig udvisning og forbud mod indrejse.

- Retssikkerhedsmæssigt er det virkelig frygteligt, konstaterede advokat Else Præstegaard onsdag.

Selve straffesagen om indbrud og hæleri blev afviklet mandag i Københavns Byret. Her sikrede dommeren sig, at de tre tiltalte mundtligt fik en præcis oversættelse af anklageskriftet - og at de dermed forstod, hvad anklagen gik ud på.

Rigspolitiet forklarer, at det var Københavns Politi, som havde hyret et firma til den skriftlige oversættelse. Kommunikationsdirektøren siger, at han ikke er klar over, hvordan Københavns Politi vil reagere overfor firmaet.

/ritzau/