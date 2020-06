Har du modtaget mails med tilbud om billige biografbilletter i forbindelse med genåbningen af Danmark?

Så kan du godt smide dem direkte i papirkurven.

Rigspolitiet advarer nemlig mandag aften mod netop denne type mails, som mange borgere lige nu modtager, fordi der er tale om svindelmails, der har til hensigt at lokke penge ud af modtageren.

For at 'få mulighed for at købe billige biografbilletter'', skal man til at dele sin kreditkortoplysninger. Noget som Rigspolitiet advarer kraftigt imod.

Borgere oplever lige nu at modtage svindelmails, der lokker med billige biografbilletter ifm. genåbningen. I mailen opfordres man til at dele sine kreditkortoplysninger. Del aldrig dine personlige oplysninger med personer, du ikke kender #politidk https://t.co/FmJZYWEBD6 — Rigspolitiet (@Rigspoliti) June 15, 2020

'Del aldrig dine personlige oplysninger med folk, du ikke kender,' skriver de i et tweet og henviser til deres guide til, hvordan man kan undgå misbrug af NemID, identitet og kortoplysninger.

I guiden giver de en række råd. Blandt andet fraråder de, at man videregiver fortrolige oplysninger i e-mails, på sms, på sociale medier eller over telefon.

Det er efterhånden ikke en sjældenhed, at politiet eller andre myndigheder er ude at advare på svindelmails.

Så sent som den 9. juni opfordrede Forbrugerrådet Tænk borgerne til at holde øje med en særlig type mails i deres indbakke - nemlig mails fra et datingsite, som påstår, at du er bruger hos dem og har ulæste beskeder liggende.

Samme dag var Peter Kruse, medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS i Finans ude og advare mod en ny bølge af svindelmails, som er rettet mod økonomidirektører, og hvor der derfor kan være mange penge på spil, hvis man ikke er varsom.