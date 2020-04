Rigspolitiet har udsendt en advarsel mod en mail.

En mail, der lige nu er i omløb blandt borgere.

Det fremgår af et opslag, Rigspolitiet har udsendt på Twitter.

Mailen er dog falsk, hvorfor borgere opfordres til at være ekstra varsom:

Pas på phishing-mails om #COVID19dk. Denne er i øjeblikket i omløb og bruger politiet som afsender #politidk pic.twitter.com/8RLH2TSgzz — Rigspolitiet (@Rigspoliti) April 1, 2020

'Pas på phising-mails om COVID-19. Denne er i øjeblikket i omløb og bruger politiet som afsender,' skriver Rigspolitiet.

I mailen fremgår det, at man kan læse mere om COVID-19 ved at trykke på et link.

Derudover kan man også ringe til en 'hot telefonlinje', som det står beskrevet i mailen.

Men Rigspolitiet understreger, at mailen ikke er fra dem.