Det var egentlig for at øge sikkerheden, at betalingsfirmaet Nets begyndte at sende sms'er med en engangskode, når man handler på nettet.

Men nu har de kriminelle også opdaget, at man kan fuske med koderne.

Helt konkret er der flere eksempler på, at kriminelle har afluret sms-koder til at bekræfte et køb på nettet.

Det oplyser Rigspolitiet på Twitter.

Vi ser p.t. flere sager, hvor kriminelle aflurer folks sms-kode fra Nets til at bekræfte et køb på nettet. Tjek altid, om oplysningerne i sms’en fra Nets angiver den rigtige webshop og det rigtige beløb. Hvis ikke, skal du stoppe købet https://t.co/XwfrmgNIKP #politidk pic.twitter.com/XaWev9gKRN — Rigspolitiet (@Rigspoliti) July 12, 2019

Samtidig kommer ordensmagten med en advarsel til netshopperne:

'Tjek altid, om oplysningerne i sms’en fra Nets angiver den rigtige webshop og det rigtige beløb. Hvis ikke, skal du stoppe købet.'

Sikkerhedsløsningen kaldes 3D-Secure og findes både til Dankort, Visa og MasterCard.

Godkendelsen med kode sker på alle køb over 450 kroner.