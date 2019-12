Rigspolitichefen stopper ved udgangen af februar, fordi han skal til New York og være politirådgiver.

Jens Henrik Højbjerg stopper efter 11 år som rigspolitichef ved udgangen af februar 2020.

Fratrædelsen sker med henblik på, at Jens Henrik Højbjerg skal tiltræde stilling som politirådgiver ved den danske FN-mission i New York i løbet af sommeren 2020.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det har været et enormt privilegium at stå i spidsen for dansk politi i så lang en periode, udtaler Jens Henrik Højbjerg i meddelelsen.

- Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til alle medarbejdere, som hver dag med engagement og mod løser de mange forskellige og uforudsigelige opgaver. Det har været en daglig glæde. Det har været en ære. Det kommer jeg til at savne.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) takker Jens Henrik Højbjerg for indsatsen.

- Det har været krævende år med et meget stort pres på vores politibetjente og en tid, der har været præget af et nyt kriminalitetsbillede med bandekonflikter, alvorlig terrortrussel, cyberkriminalitet og stigende økonomisk kriminalitet.

- Jens Henrik Højbjerg har været helt afgørende for en gennemgribende fornyelse af dansk politi, som har været med til at sikre, at vores politi kan levere tryghed til os alle. Jeg ønsker ham held og lykke med den nye stilling som politirådgiver ved den danske FN-mission i New York, lyder det i en kommentar fra ministeren.

64-årige Jens Henrik Højberg har haft en lang karriere i politiet. Han overtog stillingen som rigspolitichef i 2009. Forinden var han politidirektør i Nordjyllands Politi.

Ad flere omgange har han været hos Grønlands Politi - fra 1982 til 1984 var han politifuldmægtig i Grønland, mens han var vicepolitimester i Grønland fra 1988 til 1992.

Han har også været ansat ved Nato Defence College i Rom og været vicedirektør i Europol i Haag.

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, har også gode ord at sige om rigspolitichefen.

I en kommentar på forbundets hjemmeside udtaler han, at Jens Henrik Højbjerg har kæmpet for politiet, og at selv når bølgerne er gået højt, er det foregået i en god tone.

/ritzau/