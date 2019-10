Ledelsen i Rigspolitiet har ladet afdelingen ansvarlig for teledata passe sig selv, siger rigspolitichef.

Rigspolitiet har fået hård kritik i sagen om teledata, der gennem otte år har været fyldt med fejl, hvilket kan have haft betydning for domme i retssager.

Chefen for Rigspolitiet, Jens Henrik Højbjerg, erkender over for DR, at der ikke har været nok fokus på teledata i den øverste ledelse i Rigspolitiet.

- Et af hovedproblemerne har været, at Telecentrets (afdeling i Rigspolitiet, red.) arbejde ikke havde ledelsesmæssigt fokus.

- Det har fået lov til at leve et isoleret liv, fordi man har set det som noget teknisk og som noget, der er foregået på en måde, som har gjort, at tingene ikke er blevet håndteret, som de burde, siger Jens Henrik Højbjerg til DR.

Meldingen kommer, efter at justitsminister Nick Hækkerup (S) fredag har kaldt Rigspolitiets håndtering af sagen "særdeles utilstrækkelig" og "dybt beklagelig".

Som følge af fejl i teledata, der ofte bliver brugt som beviser i retssager, skal mindst 10.000 straffesager fra perioden 2012 til 2019 nu tjekkes.

50 retssager er blevet udsat. Derudover er 35 personer løsladt fra varetægtsfængsel.

Jens Henrik Højbjerg fra Rigspolitiet erkender, at det i sidste ende er hans ansvar, at der ikke har været fokus nok på teledata.

Han siger samtidig til DR, at der er handlet helt efter bogen fra ledelsens side, fordi der blev taget hånd om problemet, så snart det blev opdaget. Han henviser til, at den daværende leder af Telecentret er blevet forflyttet.

Den pågældende leder har senere taget sin afsked og er gået på pension.

Rigspolitiet er desuden blevet kritiseret for ikke at have givet gode nok orienteringer om sagen til Justitsministeriet.

Justitsminister Nick Hækkerup har fredag afvist, at sagen skal betyde fyringer.

