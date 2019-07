Ofrene for kriminalitet skal mærke konsekvenserne mindst muligt, når mange betjente snart skal afspadsere deres overarbejde.

Sådan lyder meldingen fra rigspolitichef Jens Henrik Højberg efter, at souschefen hos Københavns Politi onsdag erkendte, at hovedstadens betjente er så pressede efter et travlt forår, at det vil have en effekt for politiets indsatser resten af året.

Jens Henrik Højberg slår fast, at han sammen med både Politiforbundet og landets politikredse vil drøfte, hvordan betjentene helt konkret kan afspadsere de mange ekstratimer, uden at det vil ramme ofrene for kriminalitet og borgerne generelt.

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

»Antallet af overarbejdstimer viser med al tydelighed, at der er politifolk, der har haft meget travlt i en lang periode med bl.a. Folkemøde, Stram Kurs-demonstrationer, et langt valg og andre begivenheder i Danmark i den seneste tid, der alle kræver politiets tilstedeværelse på en anden måde end tidligere. I forhold til overarbejde skal vi i Rigspolitiet nu drøfte med Politiforbundet og politikredsene, hvordan antallet af overarbejdstimer kan afvikles, så borgerne mærker det mindst muligt,« siger Jens Henrik Højberg, der må konstatere, at Stram Kurs-demonstrationer stadig kræver politiets ressourcer efter, at betjente onsdag måtte trække våben, da de skulle beskytte partiets leder, Rasmus Paludan, under en demonstration i Tingbjerg.

B.T. har den seneste tid afdækket, hvordan sagsbehandlingstiden af den borgervendte kriminalitet i form af indbrud, tyveri, røveri, sædelighedsforbrydelser og personfarlig kriminalitet er steget drastisk. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse i hele landet, mens der i første kvartal af 2007 blot gik 212 dage.

Jens Henrik Højbjerg har allerede meldt ud, at han vil have politiet i hele landet til at bruge færre dage på sagsbehandlingen af borgervendt kriminalitet. Men når ledelsen i Københavns Politi erkender, at afholdelsen af mange timers overarbejde vil have en betydning resten af året, tvivler betjentenes tillidsrepræsentant på, at rigspolitichefens ønske er muligt.

»Det vil have den konsekvens, at vi ikke kan knalde de sagsbunker af så hurtigt, som vi gerne vil, og dermed få nedsat sagsbehandlingstiderne,« sagde Anette Nielsen, der er næstformand i Københavns Politiforening, til B.T. i onsdags.

Sagsbehandlingstid i de enkelte politikredse Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: Nordjylland: 398

Østjylland: 413

Midt- og Vestjylland: 291,3

Sydøstjylland: 303,6

Syd- og Sønderjylland: 296

Fyn: 285,9

Sydsjælland og Lolland-Falster: 280,5

Midt- og Vestsjælland: 335,3

Nordsjælland: 363,7

Københavns Vestegn: 378,8

København: 378,7

Bornholm: 80,6

Landsgennemsnit: 340 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019

Rigspolitichefen er dog ret sikker på, at alle landets politikredse har forstået hans udmelding om, at de skal gøre alt, hvad de kan, for at sagsbehandlingstiden falder. Og derfor er det vigtigt at få drøftet, hvordan betjentenes mange timers afspadsering skal afholdes.

»Jeg er sikker på, at alle politikredse er enige med mig i, at der i den kommende tid skal være maksimal fokus på at nedbringe sagsbunker og sagsbehandlingstider,« siger Jens Henrik Højberg.

Rigspolitiet har sammen med Rigsadvokaten fået besked om at sende plan for at mindske sagsbehandlingstiden til justitsminister Nick Hækkerup (S), der i august skal komme med bud på løsninger under et samråd på Christiansborg.