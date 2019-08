Der er måske kun tale om mindre fejl i sag om rod i teledata. Rigsadvokaten kan have overreageret, lyder det.

For en uge siden indstillede Rigsadvokaten brugen af telebeviser ved danske domstole i foreløbig to måneder.

Men nu får nye oplysninger væsentlige aktører til at sætte spørgsmålstegn ved, om beslutningen med de vidtrækkende konsekvenser var for drastisk et skridt. Det afviser Rigsadvokaten dog.

Det skriver Politiken.

Fra flere centrale kilder med indgående kendskab til sagen har Politiken fået indblik i nogle af de konstaterede fejl i teledata, som umiddelbart ligger til grund for Rigsadvokatens beslutning.

Men de egentlige fejl, som ser ud til at ligge bag beslutningen, betegnes af flere kilder som små og nærmest ubetydelige.

Rigsadvokaten har hidtil oplyst, at de nye telefejl handler om fejlbehæftede placeringer af telemaster, som er brugt til at sandsynliggøre en persons geografiske position.

Når det kommer til de fejlbehæftede placeringer af telemaster, så oplyser flere af Politikens kilder, at der i de hidtidige analyser alene er fundet eksempler på, at telemaster i datamaterialet har forskubbet sig cirka 220 meter fra der faktiske fysiske placering. I sydvestlig retning.

Det er en fejl, som retssystemet sagtens kunne have håndteret.

Det mener forsvarere og Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg.

- Selvfølgelig skal fejl undersøges til bunds, for vi kan ikke leve med, at der er nogle oplysninger, der er forkerte.

- Alle sager er konkrete. Men hvis det kun drejer sig om et par hundrede meter, er det oftest uden betydning, siger han til Politiken.

Informationer fra telemaster kan give svar på en telefons position. Det kan hjælpe politiets efterforskere til at tegne et kort over, hvordan eksempelvis en mistænkt drabsmand har bevæget sig.

Rigsadvokat Jan Reckendorff mener ikke, at han har overreageret ved at suspendere telebeviserne frem til 18. oktober.

- Jeg håber selvfølgelig på en hurtig afklaring af de usikkerheder, der er opstået. Ingen har interesse i, at retssystemet går i stå, skriver han til Politiken.

/ritzau/