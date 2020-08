Politiet var vidende om, at almindelige borgere ulovligt aflyttede mand i Korsør. En mulig sag er forældet.

Rigsadvokaten har så godt som lukket og slukket for det sidste håb om at få klarhed over, om dele af politiets efterforskning i sagen om drabet på teenagepigen Emilie Meng var ulovlig.

I sagen fik pensionisten Finn Petersen fra Korsør sit hjem ransaget fem gange, blandt andet på baggrund af ulovlige aflytninger, som blev foretaget fra hans nabos hus. Og det vidste politiet.

Det fremgår af DR-dokumentaren "Emilie Meng - en efterforskning går galt". Her viser skjulte optagelser af et møde mellem to politifolk, og de personer, som stod bag aflytningerne, hvordan politifolkene aftaler forskellige ting med aflytterne.

B.T. har lavet en podcast-serie om Emilie Meng-sagen, hvor aflytningsdelen ligeledes bliver beskrevet. I første sæson medviker Finn Petersen selv og fortæller om sine oplevelser med politiet. Du kan høre alle afsnit HER.

Noget af det, som betjentene aftaler med aflytterne, er blandt andet, hvordan politiet skal foretage en ransagning hos Finn Petersen og lave nogle karakteristiske bankelyde, som lyttefolkene skal prøve at høre. Der bliver også aftalt, at lyttefolkene skal holde helt tæt om samarbejdet med politiet.

Politifolkenes opførsel har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Derefter har først Statsadvokaten i København vurderet, om der er sket noget strafbart.

Det var der ikke, nåede Statsadvokaten frem til i foråret, men den afgørelse valgte Finn Petersen og hans advokat Steen Djurtoft at klage over. Derfor har Rigsadvokaten set på sagen.

Rigsadvokaten mener heller ikke, at politifolkene decideret har opfordret til en ulovlig aflytning. Derfor kan de ikke retsforfølges for stillingsmisbrug.

Spørgsmålet er så, om de i det mindste ville kunne retsforfølges for tjenesteforsømmelse ved ikke at have grebet ind over for en aflytning, som de vidste var ulovlig.

Det har hverken statsadvokat eller rigsadvokat villet tage stilling til. For den forseelse straffes så mildt, at sagen nu er forældet.

Steen Djurtoft fortæller til Ritzau, at han forgæves har forsøgt at få et svar på, hvorfor sagen er blevet forældet. For det var den langtfra, da han og Finn Petersen anmeldte den i sin tid.

Tilbage står Finn Petersen uden udsigt til oprejsning. Hans hjem er blevet ransaget fem gange. Det har han modtaget nogle få tusinde kroner i erstatning for.

Naboen er blevet dømt for den ulovlige aflytning, men ved dommen blev hun fritaget for straf. Hun handlede nemlig i den tro, at de ulovlige aflytninger var accepteret af politiet.

Petersen havde krævet en erstatning på 75.000 kroner af kvinden. Men den del af sagen blev udskilt til behandling i det civilretlige system. Steen Djurtoft fortæller, at Finn Petersen næppe vil føre en sådan sag på grund af de sagsomkostninger, der vil være forbundet med det.

Af samme grund vil Finn Petersen heller ikke indbringe Rigsadvokatens afgørelse for retten, da det ifølge Steen Djurtoft formentlig vil løbe op i mindst 50.000 kroner i sagsomkostninger, som Finn Petersen risikerer at skulle betale.

Steen Djurtoft undrer sig over, at myndighederne ikke selv har en interesse i at få kastet lys over, hvordan sagen kunne gå hen og blive forældet.

Det sidste håb, der er nu for at få kastet lys over omstændighederne, er, at Rigsadvokaten har bedt DUP om at undersøge sagen som en klage over politiets adfærd.

Ritzau har desuden spurgt Rigspolitiet om, hvorvidt politiet selv har taget nogle disciplinære skridt i forhold til de involverede politifolk - det kan være alt fra en irettesættelse over en advarsel, en bøde til afskedigelse.

Men det vil Rigspolitiet ikke svare på med den begrundelse, at sådanne sager ikke er omfattet af retten til aktindsigt, medmindre der er tale om personer i ledende stillinger.

Ritzau har klaget over den afgørelse til Justitsministeriet.

/ritzau/