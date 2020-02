Rigsadvokaten har torsdag besluttet, at den lettiske kvinde Kristine Misane skal udleveres til Letland og ikke til Sydafrika.

Det skriver Ritzau.

Misane er anklaget for at have bortført sin datter, som hun har med en sydafrikansk mand.

Hun har siddet varetægtsfængslet i Danmark i 14 måneder, efter at hun i december 2018 blev anholdt i Københavns Lufthavn på baggrund af en international arrestordre udstedt af Sydafrika.

Egentlig var det besluttet, at hun skulle udleveres til retsforfølgelse i Sydafrika, men den beslutning ændrede rigsadvokaten altså torsdag.

Kristine Misane har tidligere fortalt til B.T., at hun frygter for sit liv, hvis hun sendes til et sydafrikansk fængsel.

Udleveringen er blevet udsat tre gange.

Tirsdag udstedte Letland en internationale arrestordre på den 46-årige kvinde, og det fik rigsadvokaten til at tage endnu en tænkepause.

Opdateres...