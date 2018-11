Han har siddet 10 år i danske fængsler i løbet af sin 32-årige levetid.

Men nu vil rigsadvokaten have Højesteret til at smide LTF-bandelederen Shuaib Khan ud af landet, fordi han mundtligt truede en politibetjent i marts 2017 under en kropsvisitation på Blågårds Plads i København.

»Højesteret skal tage stilling til, om denne sag er dråben, der får bægeret til at flyde over. Det skyldes, at sagen ikke handler om en enkelt lovovertrædelse. Den handler om en udenlandsk statsborger, der flere gange er dømt for alvorlig voldskriminalitet, men som alligevel fortsætter, selv når han er blevet betinget udvist og idømt lange fængselstraffe,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

Rigsadvokaten mødte mandag selv som anklager, da spørgsmålet om LTF-lederens udvisning og straf for truslerne skulle forelægges syv højesteretsdommere.

Her oplyste anklageren, at Shuaib Khan ifølge politiet i slutningen af november sidste år rejste til Spanien, hvor han efter politiets vurdering fortsat fungerer som leder af indvandrerbanden LTF, selv om Loyal To Familia i mellemtiden er blevet erklæret midlertidig forbudt.

Østre Landsret idømte i marts i år LTF-lederen to måneders fængsel for de verbale trusler mod betjenten, men lod ligesom byretten Shuaib Khan slippe med en betinget udvisning til Pakistan.

Shuaib Khan er født på Rigshospitalet og vokset op i Danmark, men står i sin mors pas som pakistansk statsborger. Han hævder kun at kunne tale gebrokkent pakistansk og være ude af stand til at læse eller skrive sproget.

I Højesteret oplyste rigsadvokaten dog, at politiet i efteråret 2017 aflyttede og optog en af hans telefonsamtaler fra fængslet, hvor Shuaib Khan ifølge to tolke taler et godt og forståeligt punjabi.

Han har aldrig haft et arbejde, og i årene 2013-17 var hans skattepligtige indkomst nul kr.

Han er dømt omkring en halv snes gange - blandt andet otte år fængsel for dødsvold i Aalborg i 2007, hvor offeret blev stukket 14 gange.

»Hans tidligere kriminalitet må siges at være af en sådan karakter, at der er en særdeles stærk grund til at udvise ham. Hvis han ikke udvises, vil han igen begå kriminalitet. Han har vist, at han ingen respekt har for gule kort i form af betingede udvisninger, selv om det ikke har skortet på advarsler,« lød det fra anklageren.

»Tiltalte er ikke i nærheden af at være integreret i Danmark eller have udsigt til at blive det. Han har valgt en vej brolagt med kriminalitet,« tilføjede rigsadvokat Jan Reckendorff i Højesteret.

Han ønsker Shuaib Khan udvist med indrejseforbud i seks år. Bandelederen mener ikke selv at have nogen tilknytning til Pakistan, hvor han ifølge sine egne oplysninger kun har været på feriebesøg fire gange.

Hos hans far har politiet dog under en ransagning fundet et pakistansk id-kort, som er udstedt til Shuaib Khan 30. november 2017.

Det vil frem til 2027 give ham ret til fri indrejse i landet uden forudgående visum-ansøgning. På id-kortet er som permanent opholdssted opgivet en adresse, som faderen er medejer af.

Højesteret afsiger sin dom i den principielle sag tirsdag 20. november.