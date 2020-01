Letland har udtrykt dyb bekymring over dansk beslutning om at udlevere lettisk kvinde, fængslet i 13 måneder.

Rigsadvokaten har forleden afvist at holde et møde med sin kollega fra Letland i en sag om en lettisk mor, som står til at blive udleveret fra Danmark til Sydafrika.

Det oplyser kvindens familie i Letland søndag.

Den danske anklagemyndighed har besluttet at udlevere Kristine Misane til en straffesag i Sydafrika. Og domstolene har godkendt beslutningen, også selv om den ifølge Østre Landsret vil udgøre et "alvorligt indgreb" i hendes familieliv.

Til Ritzau har Rigsadvokaten sagt, at man ikke vil kommentere korrespondance om sagen.

Efterhånden har den 46-årige kvinde været frihedsberøvet i en celle i Vestre Fængsel i mere end 13 måneder. Årsagen er Sydafrikas begæring om udlevering.

Her ønsker myndighederne at straffe Kristine Misane blandt andet for at have fjernet sin treårige datter fra Sydafrika. Det skete under en verserende sag mod faren om forældremyndighed. I Københavns Byret har hun forklaret, at hun flygtede med datteren på grund af farens vold.

Det var under en mellemlanding i Københavns Lufthavn i Kastrup 9. december 2018, at politiet skred til anholdelse af kvinden, der i øvrigt er uddannet jurist.

- Hun frygter for sit liv, såfremt hun bliver udleveret, hedder det i en politirapport, som citeres i byrettens kendelse.

Flere gange har Letland forsøgt at få Danmark til at hindre eller i det mindste at udsætte udleveringen, indtil Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udtalt sig.

Den danske anklagemyndigheds beslutning bygger på en garanti om, at Kristine Misane ikke vil blive udsat for nedværdigende behandling. For eksempel har Sydafrika i en erklæring oplyst, at der maksimalt vil være 18 indsatte i den fællescelle, hvor hun måtte blive indsat.

Imidlertid har Letlands udenrigsministerium gjort Danmark opmærksom på faren for, at kvindens menneskerettigheder kan blive krænket.

Rapporter fra USA, FN, Human Rights Watch og Amnesty International handler om for eksempel tortur, sygdomme, voldtægt og selvmord i sydafrikanske fængsler.

I Københavns Politi oplyser en anklager, at der 30. januar holdes et retsmøde om fængslingen.

Mandag har en herboende lettisk kvinde arrangeret en demonstration foran Justitsministeriet i København. Nadezda Timofejeva fortæller, at hun tilfældigt hørte om sagen.

- Det er en katastrofal beslutning. Det er skræmmende, at Danmark vil sende en EU-borger til forfærdelige fængselsforhold i et tredjeverdensland, siger hun.

I øvrigt viser retsafgørelserne i sagen, at hvis en dansk statsborger blev sigtet for de samme lovovertrædelser som Kristine Misane, så ville vedkommende ikke kunne blive udleveret til Sydafrika.

/ritzau/