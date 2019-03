Højesteret har onsdag skærpet straffen mod to tidligere politifolk, som er dømt for at modtage bestikkelse fra rigmanden Karsten Ree.

Bestikkelsen blev givet i form af et ophold på Karsten Rees farme i Kenya og Zanzibar. Højesteret har bestemt, at det skal straffes med 40 dages betinget fængsel.

Politifolkene lærte Karsten Ree at kende i 2014, da rigmanden blev efterforsket for menneskehandel. En afrikansk kvinde skulle være stuepige for ham, og det endte med, at sagen blev droppet.

Senere kontaktede Ree de to og bad om gode råd, da han var blevet bekymret over et hjemmerøveri hos en nabo.

Derefter udviklede bekendtskabet sig. Og det endte med, at begge fik en del af udgifterne til en safarirejse betalt. Opholdet på Karen Blixen Camp og på Bluebay Beach Resort på Zanzibar og andet løb op i 26.661 kroner.

Bestikkelse. Sådan lød i hvert fald vurderingen fra Statsadvokaten i København, som rejste tiltale mod de to.

I byretten i Helsingør blev politifolkene dog begge frifundet. Det skete i september 2017.

Godt nok mente retten, at de havde modtaget en gave, og at det var sket i forbindelse med deres tjenestelige virke. Men retten mente ikke, at betjentene havde indset, at det hang sammen med tjenesten.

Den afgørelse blev anket til Østre Landsret. Og i foråret 2018 nåede landsretten frem til, at de to mænd alligevel skulle idømmes 20 dages betinget fængsel.

Kun yderst sjældent bliver skyldsspørgsmålet i straffesager behandlet i Højesteret.

Det sker, når sagen enten er principiel, eller når der er særlige grunde.

