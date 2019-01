En afspærring ved et cykelløb gjorde tilsyneladende Christian Kjær så irriteret, at han påkørte en frivillig.

Den 75-årige rigmand og hofjægermester Christian Kjær er blevet tiltalt for med fuldt overlæg at have påkørt en trafikofficial ved et cykelløb.

Det skriver avisen B.T. på baggrund af sagens anklageskrift fra Nordsjællands Politi.

Mangemillionæren nægter sig skyldig og hævder, at det i virkeligheden var ham, der blev udsat for vold.

- Jeg er blevet slået. Men jeg har bare ikke anmeldt det til politiet, fordi de var to mod en. Det var i virkeligheden dem, der har begået vold mod mig, forklarer hofjægermesteren til B.T.

Episoden indtraf 18. august i fjor ved det traditionsrige cykelløb Sorgenfriløbet syd for Hørsholm, hvor Christian Kjær bor med sin nuværende hustru, Susan Astani.

Den pågældende dag var rigmanden ved 10-tiden kørt alene til bageren i sin blå Tesla.

I et vejkryds i Vedbæk opstod der tilsyneladende uenighed om de trafikale anvisninger, som frivillige fra Lyngby Cycle Club forsøgte at håndhæve.

Ifølge anklageskriftet endte uenigheden med, at en af de frivillige blev påkørt med lav fart, så han faldt ned på vejbanen og pådrog sig et blåt mærke på højre knæ.

Dagen efter fortalte offeret til B.T., at Christian Kjær havde nægtet at anerkende afspærringen.

- Han ville igennem, fordi han mente, at han bestemte. Han sagde bare "Jeg skal igennem!" Og jeg svarede stille og roligt, at han skulle bakke, og at han ikke måtte komme igennem.

- Han kørte bare frem, og da jeg ikke flyttede mig, trykkede han på speederen to gange og ramte mig, så jeg røg op på køleren, sagde manden, der ønsker at være anonym.

Ved den kommende retssag risikerer Christian Kjær både at blive straffet med fængsel og en bøde. Desuden kræver politiet, at han fratages kørekortet.

/ritzau/