Om en uge ventes en revisor at erkende forsøg på snyd for 1,5 millioner. Han står til firedobbelt straf.

Ved hjælp af falske ansættelskontrakter, hjemsendelsesbreve og lønsedler forsøgte fem personer ifølge anklagemyndigheden at få udbetalt knap 1,5 millioner kroner i lønkompensation.

Mandag den 8. februar ventes en revisor i et retsmøde i Retten i Glostrup at erkende, at han har deltaget i svindlen.

Sagen behandles som en tilståelsessag. Det betyder, at der ikke er skrevet et anklageskrift mod manden. I stedet er der udfærdiget en retsmødebegæring, hvor det fremgår, hvad sigtelsen mod ham går ud på - og hvad han ventes at kunne erkende.

Ifølge retsmødebegæringen forsøgte de fem personer i april sidste år at få udbetalt knap 1,5 millioner kroner i lønkompensation for 26 medarbejdere i to firmaer.

Revisoren er sigtet for at have fremstillet i alt seks ansættelsesbreve, 26 hjemsendelsesbreve og 52 lønsedler for de to selskaber.

Forsøget på svindel lykkedes dog ikke. Erhvervsstyrelsen afviste ansøgningerne - blandt andet fordi der var brugt falske personnumre.

Revisoren blev sammen med tre andre anholdt den 29. september og efterfølgende varetægtsfængslet. I den forbindelse kom det frem, at to af de anholdte har forbindelse til rockermiljøet.

Siden er en femte person blevet sigtet i sagen.

Da der er tale om forsøg på svindel med hjælpepakker i forbindelse med corona kan revisorens straf stige til det firedobbelte af det normale.

Det afspejler sig også i anklagemyndighedens krav om en tillægsbøde på knap seks millioner kroner.

Det vides endnu ikke, hvornår sagerne mod de øvrige fire sigtede, der nægter sig skyldige, er klar til at komme for retten.

