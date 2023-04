I fire år svindlede han både kunder og sin arbejdsgiver for godt 2,5 millioner kroner.

En 35-årig nordjysk revisor er netop blevet dømt for at have misbrugt sin stilling for at finansiere sit spillemisbrug, skriver Nordjyske.

Revisoren skrev sit eget kontonummer på virksomhedens fakturaer, og det gav ham en dom for mandatsvig af særlig grov karakter.

Straffen blev takseret til et år og seks måneders fængsel. Dertil kommer samfundstjeneste på 250 timer.

De kunder, som den 35-årige snød, har rejst en civilsag for at få deres penge tilbage.

Svindlen blev først opdaget, da revisorfirmaet rykkede kunderne for betaling, og de kunne fortælle, at de for længst havde betalt deres regninger.