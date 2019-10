I sag om "Operation Greed" bruges dokumenter fra en anden efterforskning, som ikke førte til tiltale.

Budgetter, håndskrevne notater og fakturaer fundet hos en københavnsk revisor gennemgås torsdag i et retsmøde i den sag, som politiet har kaldt "Operation Greed".

Den er blevet kaldt den mest omfattende hidtil om økonomisk kriminalitet. 17 mænd og tre selskaber er tiltalt for i alt at have hvidvasket 530 millioner kroner, ligesom statskassen skal være blevet unddraget 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

Revisoren, der er iført et stramtsiddende jakkesæt, dukker selv op og tager plads i stolen i et retslokale i Glostrup for at vidne. Efter fem minutter er han ude af døren igen.

- Jamen, så benytter jeg mig af min ret til ikke at besvare spørgsmål, siger han og spadserer væk.

Forinden har han fået af retsformanden fået at vide, at han ikke har pligt til at sige noget.

Det skyldes, at han for fire år siden blev anholdt af Nordsjællands Politi. Mistanken handlede om indblanding i omfattende sort arbejde i rengøringsfirmaer. Det blev til cirka tre måneders varetægtsfængsling i den sag, som politiet kaldte Motor-sagen.

I slutningen af 2018 besluttede anklagemyndigheden imidlertid at opgive sigtelserne mod ham og 52 andre. Der var ikke beviser til at rejse en tiltale om unddragelse af i alt cirka 50 millioner kroner, har Nordsjællands Politi tidligere oplyst.

Nu bruges noget af efterforskningen imidlertid i "Operation Greed". Revisoren havde kontakt med en af de hovedtiltalte, påviser en af anklagerne. "OK, bro" og "Hvad tid er kaffepausen i dag", skrev de for eksempel til hinanden.

Nogle af de mistænkte selskaber i den nordsjællandske sag indgår blandt de i alt cirka 1000 såkaldte A-selskaber, som ifølge anklagemyndighedens påstand var kunder hos de tiltalte i Greed-sagen.

A-selskaberne havde udført sort arbejde og havde brug for fakturaer. Dem fik de leveret af de nu tiltalte, hævdes det.

Anklagerne ønsker nu at læse højt fra de forklaringer, som revisoren tidligere har givet til politiet. De fylder godt 100 sider. Men forsvarerne protesterer. Det er normalt ikke tilladt at dokumentere fra politirapporter i retten.

I miljøet gik den ene af de tiltalte, den 46-årige, i øvrigt under tilnavnet Kongen, mener anklagerne.

Efterhånden har der været afviklet godt 60 retsmøder i den enorme sag. Der er lange udsigter til en afgørelse. Der er berammet retsmøder frem til oktober 2020.

