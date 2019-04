Revisionsfirmaet Ernst & Young er politianmeldt i sagen om hvidvask hos Danske Bank.

Erhvervsstyrelsen har meldt revisionsfirmaet Ernst & Young til Bagmandspolitiet for overtrædelse af hvidvaskloven.

Firmaet er under mistanke for at have svigtet sit ansvar under revision af Danske Banks regnskab fra 2014, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Anmeldelsen er dermed den seneste udvikling i sagen om hvidvask af store summer i Danske Banks filial i Estland.

Erhvervsstyrelsen indledte i oktober en undersøgelse af revisionen af bankens regnskab i 2014. Og det fører altså nu til politianmeldelsen.

