Ingen skulle godkende, når bedragerianklagede advokater hævede penge på kunders konti, viser forklaring.

København. Der var ingen, der kunne kontrollere eller stoppe advokaterne fra Johan Schlüter Advokatfirma fra at hæve penge på deres kunders konti. Det forklarer den bedragerianklagede advokat Susanne Fryland i Københavns Byret fredag.

Hende og partnerne i Johan Schlüter, der stod for at indsamle og fordele rettighedspenge til film- og tv-producenter, er anklaget for blandt andet at have faktureret deres kunder for 115 millioner kroner mere, end de havde ret til.

Helt praktisk er det ifølge anklagemyndigheden sket med, at der er udskrevet uretmæssige fakturaer, som så er hævet på kundernes konti.

Kunderne var foreninger for rettighedshavere som eksempelvis CAB, Filmret og Filmkopi.

- Hvem betalte de faktura, der blev udstedt af jer? spurgte bagmandspolitiets anklager fredag.

- Det gjorde bogholderiet. Altså CAB's bogholderi, som er administreret af os, svarede Susanne Fryland.

De foreninger, der var Susanne Fryland og Johan Schlüters kunder, blev nemlig administreret af advokaterne selv. Dermed havde de fuld adgang til at hæve på kundernes konti, uden at foreningerne blev opmærksom på det.

- Nej, ingen i CAB så faktura. Der er ikke noget sekretariat eller andet. Der er en formand, men sekretariatsfunktionen lå i Slagelse (Registrering Danmarks hovedkvarter red.), sagde Susanne Fryland.

Udbetalingerne skete via meget vide fuldmagter, der lod eksempelvis regnskabschefen i Registrering Danmark og Susanne Fryland hæve penge fuldkommen uden andres godkendelse på kundernes konti.

Susanne Fryland fortalte i retten, at det sandsynligvis har været hende selv, der har stået for at få fuldmagterne lavet.

- Er det sædvanligt?, spurgte anklageren Susanne Fryland, der svarede:

- Jeg ved ikke, om det er sædvanligt. Men der har været tilsvarende fuldmagter i andre foreninger.

Susanne Fryland og Johan Schlüter, der stod for den overordnede aftale med producenterne, er anklaget for blandt andet mandatsvig af særlig grov beskaffenhed og skyldnersvig.

Producentforeningen kræver 100 millioner kroner i erstatning fra de to og en tredje advokat for at have bedraget foreningen dens retmæssige udbetalinger.

/ritzau/