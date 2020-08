Stor overgrebssag med 240 anklagepunkter har fået Retten i Esbjerg til at leje lokale i nærliggende bygning.

En 34-årig mand, der er hovedperson i en af de hidtil største overgrebssager herhjemme, har allerede skrevet historie, inden retssagen er gået i gang.

Retten i Esbjerg, der onsdag har taget hul på sagen, har været nødsaget til at leje et lokale i en nærliggende bygning til den omfattende sag.

- Det er den hidtil mest omfattende sag, i den tid jeg har været retspræsident, siger Margit Laub, der har været administrativ leder af Retten i Esbjerg siden 2007.

Der er foreløbig reserveret 30 retsdage til sagens behandling og de tre dommere og seks nævninger har booket fem dage ekstra som reserve.

Sagens dokumenter fylder 21 ringbind, og der er optaget mere end 60 timers video med afhøring af de forurettede.

Onsdag formiddag er specialanklager Henning Fuglsang Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi gået i gang med at oplæse det knap 100 sider lange anklageskrift.

Alene oplæsningen af de 240 anklagepunkter ventes at tage godt tre timer.

Den 34-årige er tiltalt for at have taget kontakt til 111 mindreårige drenge fra hele landet med undtagelse af Bornholm.

Han skal have brugt en fremgangsmåde, som fagfolk kalder grooming.

Det består i, at man via sociale medier opbygger et tillidsforhold til et barn med henblik på at udnytte barnet seksuelt.

Manden skal ifølge anklageskriftet have udgivet sig for at være en jævnaldrende pige og dels lokket, dels truet de forurettede til at sende pornografiske billeder af sig selv.

Den tiltalte sidder med foldede hænder og kigger på anklageskriftet foran sig, mens anklageren læser op.

Han er duknakket, korthåret og har en grå skjorte på.

Med jævne mellemrum skriver han noter på sine papirer.

Ved siden af sidder hans forsvarsadvokat, Casper Strandby.

Når oplæsningen af de mange anklager er færdig, skal retten høre, hvordan den tiltalte stiller sig til anklagepunkterne.

På forhånd har forsvarsadvokaten oplyst til Ritzau, at den tiltalte erkender besiddelse af børnepornografisk materiale.

Men han nægter ifølge advokaten de alvorlige anklager om blandt andet forsøg på voldtægt, medvirken til voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Der ventes at falde dom i sagen i november.

/ritzau/