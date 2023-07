Politiet i Nordjylland er fredag formiddag til stede ved Retten i Aalborg.

Det skyldes fund af en mistænkelig genstand.

Retten er derfor blevet evakueret, oplyste Nordjyllands Politi i første omgang på Twitter.

I en efterfølgende pressemeddelelse oplyser politiet, at man klokken 08.50 modtog en anmeldelse fra retten i Aalborg vedrørende en bombetrussel.

»Når vi får sådan en anmeldelse, så tager vi ingen chancer. Vi sendte derfor straks adskillige patruljer frem til stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder,« lyder det fra vagtchefen, politikommissær Ole Buus.

Et større område ved Retten er derfor blevet afspærret, mens man arbejder på stedet.

»Det vil kunne skabe visse trafikforstyrrelser, mens vores arbejde pågår. Vi opfordrer derfor borgerne til så vidt muligt at holde sig væk området, så myndighederne kan arbejde uhindret,« siger Ole Buus.

Politiet er til stede sammen med sprængstofeksperter fra Forsvaret, som er ved at undersøge omstændighederne inde i retten nærmere, som det formuleres i pressemeddelelsen.

»Derfor kan vi ikke for nuværende udtale os nærmere om bombetruslens karakter. Det er for tidligt at blive konkrete, men vi kan oplyse, at vores opgave er at sikre området, genskabe trygheden og selvfølgelig undersøge de nærmere omstændigheder, herunder påbegynde en efterforskning efter mulige gerningspersoner,« forklarer vagtchefen.

