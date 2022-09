Lyt til artiklen

En 47-årig tidligere Ekstra Bladet-journalist er tirsdag blevet kendt skyldig i at have begået adskillige pædofile overgreb og krænkelser samt at have besiddet store mængder pornografisk materiale med mindreårige.

Det skriver DR, der er til stede ved Retten i Roskilde, hvor et nævningeting i store træk har fundet manden skyldig efter anklageskriftets beskrivelser.

Anklageskriftet beskriver et utal af voldtægter og blufærdighedskrænkelser af minimum 40 mindreårige børn. Børn i alderen tre til 14 år.

Blandt børnene er også den 47-åriges egne.

For retten har han pure nægtet at have blufærdighedskrænket sine egne børn, mens han dog har erkendt at have blufærdighedskrænket en række andre mindreårige.

Retten i Roskilde har dog fundet ham skyldig i en række overgreb.

Da sagen kører ved et nævningeting, bliver straffen først udmålt på et senere tidspunkt.

Først skal både anklager og forsvarer argumentere for, hvilken straf de finder passende, nu hvor retten altså har fastslået den tidligere journalists skyld.

