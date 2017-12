Retten i Aarhus blåstempler beslutning hos Østjyllands Politi om at nægte nyt pas til 22-årig syrienfarer.

Aarhus. Det er i orden, at Østjyllands Politi har nægtet at udstede nyt pas til en 22-årig mand fra Aarhus, der tidligere har rejst til Syrien.

Det har Retten i Aarhus fredag afgjort.

Manden havde indbragt politiets beslutning om at nægte ham nyt pas for retten for at få beslutningen ophævet.

Men en byretsdommer har givet politiet medhold i, at han nægtes nyt pas foreløbig frem til 1. marts.

Den 22-årige har tidligere været i Syrien og har ifølge politiet haft kontakt til Islamisk Stat (IS).

Desuden har man ved en ransagning hos ham hjemme i Aarhus fundet 80.000 kroner i kontanter samt militært udstyr som eksempelvis hjelm og skudsikker vest.

- Vi har oplysninger om, at den 22-årige ved flere lejligheder har været i Syrien og Tyrkiet og også undervejs er blevet såret.

- Han har også oprettet en forening, som han bruger til at distribuere penge til området, ligesom han har haft kontakt til personer i Syrien, der sympatiserer med Islamisk Stat, siger juridisk konsulent Signe Mikkelsen, Østjyllands Politi.

- Så der er en del forhold, der peger på, at han er radikaliseret og dermed er til fare for Danmarks sikkerhed, hvis han rejser ud igen, siger hun.

Selv har manden forklaret, at han var i Syrien i 2013 og arbejdede for en nødhjælpsorganisation kaldet "De Forenede Hjerter".

Under opholdet i Syrien blev han såret, da han blev ramt af et fragment i brystet.

Han forklarede i retten, at "De Forenede Hjerter" er en organisation, som hans far har etableret.

Men politiet anser det ikke for at være en alment godkendt nødhjælpsorganisation, og derfor har han efter politiets opfattelse ikke haft et lovligt formål med rejsen.

Politiet sagde første gang nej til at udstede pas til manden i september sidste år.

I august i år blev udrejseforbuddet så forlænget yderligere ti måneder.

Denne afgørelse indbragte den 22-årige for retten, som siger, at udrejseforbuddet skal gælde frem til marts næste år.

Afgørelsen kan kæres til landsretten af både den 22-årige og politiet.

Sagen udspringer af de nye regler, som politiet blev udstyret med i 2015.

Hvis der er risiko for, at en person drager til et konfliktområde i udlandet, kan politiet nægte at udstede nyt eller inddrage et gyldigt pas.

Formålet er at undgå, at personer deltager i krigshandlinger i udlandet og vender forråede og voldsparate tilbage til Danmark.

Rigspolitiet oplyser til Ritzau, at der er sket nægtelse og inddragelse af pas i 14 tilfælde, siden reglerne blev indført i 2015.

