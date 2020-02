En strid om paragraf og udleveringsaftale har fyldt i retssagen mod Britta Nielsen, der nu er afgjort.

Der var ikke grundlag for at tage særlig paragraf i brug og hæve strafferammen i sagen mod Britta Nielsen.

Sådan lyder det i dommen fra Københavns Byret, hvor Britta Nielsen idømmes seks et halvt års fængsel for svindel i Socialstyrelsen for 117 millioner kroner.

Var paragraffen blevet brugt, var strafferammen hævet fra 8 til 12 års fængsel.

Striden om paragraf 88 har fyldt gennem retssagen, hvor anklagerne Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen har krævet, at den skulle i brug.

Omvendt har forsvarer Nima Nabipour ment, at den skulle afvises. For ifølge ham gik det ikke rigtigt til, da Britta Nielsen blev udleveret fra Sydafrika i 2018.

I en frivillig aftale om sin udlevering frasagde Britta Nielsen sig den rettighed, som sikrer, at der kun må retsforfølges for det, der er baggrund for udleveringen. Og paragraf 88 blev først føjet til anklagen imod hende, da hun var kommet til Danmark.

Men hun blev ikke vejledt godt nok, da hun underskrev aftalen, mente Nabipour. Og Britta Nielsen har også selv i retten fortalt, at hun bare blev bedt om at skrive under.

- Min advokat (Britta Nielsens sydafrikanske advokat, red.) siger, at der er nogle papirer på engelsk, jeg skal underskrive. Jeg spørger, om jeg kan få det på dansk, har hun tidligere fortalt.

- Han svarer, at det er bare "noget legal stuff". Han siger, at det er vigtigt, at jeg skriver under, hvis jeg vil hjem til Danmark.

Retten har dog ikke taget forsvarerens krav til følge. I dommen bemærker retten, at hun selv gav afkald på princippet om, at hun ikke må retsforfølges for mere.

Desuden gav Britta Nielsen selv udtryk for ved anholdelsen i Sydafrika, at hun gerne ville hurtigst muligt til Danmark, lyder det i dommen.

Dog skriver retten i dommen, at selv om bedrageriet var særdeles groft, så finder den ikke, at der var "særdeles skærpende omstændigheder".

Og derfor har den alligevel ikke valgt at hæve strafferammen.

/ritzau/