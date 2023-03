Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Retssagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, flyttes fra Københavns Byret til Retten i Lyngby.

Det har højesteret afgjort i en kendelse torsdag, der dermed giver Lars Findsen medhold.

Tidligere har Københavns Byret og Østre Landsret besluttet, at det var Københavns Byret, der skulle tage stilling til sagen mod den hjemsendte spionchef.

Lars Findsen er i flere tilfælde tiltalt for at have røbet statshemmeligheder, og flere af de lovovertrædelser skulle være begåeti Charlottenlund, som er i Lyngbys retskreds.

Ifølge Højesteret taler det for, at Retten i Lyngby skal behandle straffesagen.

Opdateres …