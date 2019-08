Der er sat dato på, hvornår retssag mod drabssigtede mænd skal for retten. Dog er de endnu ikke tiltalt.

Retten på Frederiksberg har fredag bestemt, at to mænd, der er sigtet for drab på radiovært og tidligere bandefigur Nedim Yasar, fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Ved retsmødet fortalte senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi, at det allerede er bestemt, hvornår sagen skal behandles for retten, selv om der ikke er rejst tiltale endnu.

Nedim Yasar døde af skud i hovedet. Han blev skudt i sin bil efter en reception på Hejrevej i København i forbindelse med udgivelsen af bogen "Rødder - En gangsters udvej". Det var den 24. november.

Bogen er skrevet af journalist Marie Louise Toksvig og handler om Nedim Yasar.

Fire mænd er sigtet i sagen, men kun to er varetægtsfængslet. En af de sigtede blev løsladt i februar, efter at han sammen med to af de øvrige havde siddet bag tremmer siden 6. december.

Den fjerde mand blev anholdt sidst i januar og fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Her ville dommeren dog ikke være med til at fængsle ham. Mistankegrundlaget var for svagt.

Fredagens retsmøde blev efter få minutter lukket for offentligheden. Dommer Ulla Otken valgte nemlig at følge en begæring fra Søren Harbo om at lukke dørene.

- De, der kender sagen, vil vide, at de oplysninger, som vil komme frem under retsmødet, vil kunne påvirke vidner og medgerningsmænd på fri fod, lød det fra Søren Harbo.

Og det overbeviste Ulla Otken om, at politiets videre efterforskning skal beskyttes af lukkede døre.

- Jeg må bedrøve dig med, at dørene bliver lukket, lød det fra dommer Otken til Ritzaus journalist i retten, der protesterede mod dørlukningen.

Inden da spurgte Ulla Otken anklageren om, hvornår der ville blive lavet et anklageskrift i sagen. Søren Harbo sagde, at det ville han komme ind på senere i retsmødet - altså efter dørlukningen.

Alle fire sigtede i sagen nægter sig skyldige i de respektive sigtelser, som drejer sig om, at de enten har deltaget i selve drabet eller i planlægningen.

I hvert fald tre af de sigtede har forbindelse til rockergruppen Satudarah. Flere af dem har tatoveringer, som afslører forbindelsen til gruppen, og under et tidligere retsmøde har anklagemyndigheden bekræftet, at det også er politiets opfattelse.

Endnu har politiet ikke meldt noget ud om, hvad, man mener, kan være motivet til drabet.

De to fængslede skal foreløbig blive bag tremmer til den 30. august. Ingen af dem valgte at kære afgørelsen til Østre Landsret.

/ritzau/