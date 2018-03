I videoen ovenover kan du se forsvarsadvokat Henrik Stagetorn forklare, hvorfor ubådssagen er så usædvanlig.

Den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen udstillede flere gange sine afvigende personlighedstræk, da han torsdag afgav forklaring i retten. Det vurderer retspsykiater Henrik Day Poulsen, der sammen med BT har gennemgået Peter Madsens forklaring. På trods af, at Madsen ikke er dømt i sagen, vurderer den kendte retspsykiater, at Peter Madsens adfærd minder om både den dømte morder Peter Lundins og om massemorderen Anders Breiviks.

En kølig adfærd uden mange tegn på følelser. En omtale af den afdøde journalist Kim Wall som var hun en ting frem for en person. Et stort fokus på egen person. En manglende respekt for anklageren. Og en tiltalt, der virkede til at nyde opmærksomheden.

Sådan kan Peter Madsens adfærd i Københavns Byret opsummeres. Torsdag begyndte den spektakulære sag, hvor opfinderen er tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Ifølge psykiater Henrik Day Poulsen afveg Peter Madsens forklaring i retten fra en normal adfærd. Og det er ifølge psykiateren tegn på de træk, som også mentalundersøgelsen af Madsen viste, nemlig at han både har narcissistiske og psykopatiske træk.

»I hans forklaring kan man sagtens se hans psykopatiske og narcissistiske træk. Sådanne personer bliver blandt andet kendetegnet ved, at de er meget uempatiske – ikke lader sig påvirke af andre menneskers følelsesliv og andre følelsesladede situationer,« fortæller Day Poulsen.

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt Kim Wall, som sidst blev set i live den 10. august om aftenen, da hun sejlede ud med Madsen i hans ubåd. Desuden er han tiltalt for at have udført usømmelig omgang med lig.

Opfinderen nægter sig skyldig i drab, men fastholder, at Kim Wall er død om bord på ubåden ved et uheld. Derimod erkender han usømmelig omgang med lig, herunder den partering han har foretaget af Kim Walls krop, som blev fundet i flere dele i Køge Bugt i ugerne og månederne efter den fatale sejltur.

Tegning af Anne Gyrite Schütt fra retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret på Nytorv, torsdag den 8. marts 2018. Peter Madsen (tv.) anklager Jacob Buch-Jepsen (stående). Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen fortsætter 23., 26., 27. og 28. marts samt 5., 23. og 25. april. Foto: Anne Gyrite Schütt Tegning af Anne Gyrite Schütt fra retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret på Nytorv, torsdag den 8. marts 2018. Peter Madsen (tv.) anklager Jacob Buch-Jepsen (stående). Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. Sagen fortsætter 23., 26., 27. og 28. marts samt 5., 23. og 25. april. Foto: Anne Gyrite Schütt

I retten blev Peter Madsen flere gange af anklageren spurgt ind til parteringen af Kim Wall, som han ifølge eget udsagn foretog som en nødvendighed for at få kvinden, der ifølge opfinderen døde ved et uheld kort forinden, ud af ubåden. Et af Madsens svar lød:

»Jeg havde et kendskab til kirurgi og historisk kirurgi - også når man amputerede lemmer på soldater i krigssammenhæng. Parteringen af Kim Wall tændte mig ikke seksuelt, men jeg er bekymret for dig (anklageren. red.), når du spørger.«

Ifølge Henrik Day Poulsen viser svaret tydeligt Madsens narcissitiske personlighed og hans store ego:

»Den måde han næsten helt maskinelt kan fortælle om parteringen, hvor han slet ikke angrer, men fortæller, at han er uddannet i ’historisk kirurgi’ – det er en fuldstændig maskinel nærmest klinisk tilgang til tingene. Han taler nærmest som en retsmediciner. Det er ikke normal adfærd, hvis man har gjort noget så forfærdeligt,« siger han.

Der var trængsel ved Københavns Byret, da sagen mod Peter Madsen tog sin begyndelse. Foto: Mads Claus Rasmussen Der var trængsel ved Københavns Byret, da sagen mod Peter Madsen tog sin begyndelse. Foto: Mads Claus Rasmussen

Anklager Jakob Buch-Jepsen stillede også flere gange meget intime spørgsmål til Peter Madsen – for eksempel, om han havde haft sædafgang i ubåden, da der blev fundet sædvæske i hans underbukser. Her svarede Peter Madsen flere gange køligt, at anklagerne da bare kunne spørge de eksperter, der havde undersøgt ham.

»Anklageren går virkelig i detaljer, men det lader Peter Madsen sig ikke påvirke af. Enhver mand, der ville blive spurgt om, hvorvidt han havde fået sædafgang, ville formentlig blive rød i hovedet og fumle lidt, men Peter Madsen giver et fuldstændig nærmest klinisk svar. Det vidner om, at han jo slet ikke ser, at han er i en ekstrem alvorlig situation, hvor han kan ende med aldrig at komme ud og se dagens lys igen og tilbringe resten af livet i en celle,« siger Henrik Day Paulsen, der mener, at Peter Madsens svar til anklageren også bærer præg af, at han ser anklageren som 'en sekundær' person, som han ikke rigtig tager seriøst – og som han selv føler sig hævet over.

Ifølge Henrik Day Poulsen virkede hele Peter Madsens adfærd i retten, som om, at opfinderen nød opmærksomheden. Det er en adfærd, som er set hos andre personer med samme personlighedstræk – heriblandt morderne Peter Lundin og Anders Breivik.

»Psykologisk set minder han jo noget om Anders Breivik. Breivik blev også fundet lidende af de her meget, meget narcissistiske træk. Og den måde, som Breivik har optrådt på, der ser jeg de samme træk hos Peter Madsen,« siger Henrik Day Poulsen og tilføjer, at Peter Lundin også har skrevet en bog, hvor han udstiller sig selv som meget narcissisistisk. Desuden er Peter Lundin også kendt for at have medvirket i en dokumentar, hvilket netop også indikerer, at han godt kan lide at være i fokus.

Derimod er serieforbryderen Marcel Lychau Hansen – også kendt som Amagermanden – af en lidt anden type. Amagermanden blev i 2011 idømt en livstidsdom efter at være blevet kendt skyldig i to mord og seks voldtægter.

»Amagermanden blev primært betegnet som psykopat. Men kombinationen af både psykopatiske og narcissistiske træk er meget interessant, fordi det meget ofte både forklarer, hvorfor gerningsmændene kan gøre de her forfærdelige ting – og også den måde, som de agere på derefter,« forklarer Henrik Day Poulsen.

Peter Madsen ses her i maj 2017. Foto: Ida Marie Odgaard Peter Madsen ses her i maj 2017. Foto: Ida Marie Odgaard

Han peger på den mindeværdige scene, hvor Peter Madsen den 11. august kom på land i Dragør Havn. Her virkede han fattet og stillede roligt op til interview med medierne – på trods af, at han kort forinden havde parteret en person.

Ifølge den mentalundersøgelse, der er lavet af Peter Madsen forud for retssagen, konkluderer Retslægerådet, at ubådsbyggeren er en 'patalogisk løgner', er 'højst utroværdig' samt at han virker til at være pervers og svært seksuelt afvigende.

Derudover beskrives han som velbegavet – ikke psykotisk – men med en stærkt afvigende personlighed i form af narcissistiske og psykopatiske træk.

Ifølge Henrik Day Poulsen viser forklaringen i retten også Peter Madsens intellekt:

»Han er tydeligvis meget intelligent, og jeg tror, han har regnet ud, at hvis han kan få dommeren overbevist om, at han ikke har slået hende ihjel, fordi man ikke kan påvise dødsårsagen, at han så kan slippe med en billigere straf. Det er en fuldstændig kynisk kalkyle, som han laver,« siger psykiateren, der kalder Madsens opførsel i retten for et skuespil.

»Han sidder også med den fordel, at kun han kender den sande historie – der er ingen overvågningskameraer, der er ingen vidner. Så han kan lege med retten lige så længe, han har lyst til,« lyder det fra Day Poulsen.

Peter Madsen i Københavns Byret, sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall i hans hjemmebyggede ubåd, tilbage i august 2017. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt Peter Madsen i Københavns Byret, sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall i hans hjemmebyggede ubåd, tilbage i august 2017. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt

Retssagen mod Peter Madsen forsætter den 21. marts, hvor afhøringen af Peter Madsen også vil fortsætte.

