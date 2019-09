Retten i Aarhus har siden 2010 har mistet 17 procent af sine folk og samtidig fået 25 procent flere retssager.

Mens der tales om, at politiet og anklagemyndigheden skal have flere midler, bliver domstolene overset, når politikerne uddeler penge.

Det skriver retspræsident ved Retten i Aarhus Bodil Ruberg i en kronik i Berlingske.

- Enhver ved, at det ikke giver mening at udvide en tosporet vej til tre spor, hvis alle tre spor alligevel ender i den samme ensporede grusvej.

- Derfor kan det undre, at alle politiske partier i øjeblikket er enige om at tilføre politiet flere og absolut nødvendige og velfortjente ressourcer, mens de samme partier bliver ved med at spare og skære ned på Danmarks domstole, der jo i sidste ende er, hvor straffesager og retskonflikter skal finde deres løsning, skriver hun.

Desuden mener hun, at domstolene er en grusvej, der ikke engang får "lappet sine huller".

Bodil Ruberg skriver i Berlingske, at Retten i Aarhus i 2018 håndterede 13.748 retssager mod 11.033 i 2010, og det skete med i alt 66,65 årsværk mod 80 i 2010.

Det betyder med andre ord, at byretten siden 2010 har mistet 17 procent af sine medarbejdere og samtidig fået 25 procent flere retssager.

Sagsbunkerne vokser, og ventetiden forlænges, og det er med til at bringe retssikkerheden i fare, mener hun.

Bodil Ruberg beder derfor justitsminister Nick Hækkerup (S) have domstolene i sine tanker.

- Jeg vil derfor opfordre justitsministeren til at sikre, at der bygges en moderne tresporet retssikkerhedsvej på alle stræk af det danske justitssystem.

/ritzau/