Domstolsdirektør kalder situationen ved Retten i Aarhus for "dybt beklagelig" og vil mødes med retspræsident.

Aarhus. Efter påbud fra Arbejdstilsynet og dårlige trivselsmålinger kaldes chefen for Retten i Aarhus nu til møde med Domstolsstyrelsen.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Avisen har på det seneste sat fokus på samarbejdsproblemer mellem personalet og retspræsident Bodil Ruberg.

- Jeg tager situationen meget alvorligt, skriver Domstolsstyrelsens direktør, Kristian Hertz, i et svar til avisen.

Retten i landets næststørste by fik i juni påbud af Arbejdstilsynet om at gøre noget ved mobbelignende tilstande i dommergruppen.

- Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet i dommergruppen, hedder det i påbuddet.

Desuden har en trivselsmåling fra december 2017 ifølge Århus Stiftstidende afsløret udbredt mistillid mellem medarbejdere og retspræsidenten.

- Situationen ved Retten i Aarhus er dybt beklagelig, men også helt enkeltstående, skriver Kristian Hertz.

- Og jeg håber ikke, at domstolenes generelle omdømme vil tage skade af de interne samarbejdsproblemer ved Retten i Aarhus.

Domstolsstyrelsens direktør skriver, at styrelsen er i dialog med retten om initiativer, der skal genoprette tilliden mellem rettens ledelse og de omkring 90 medarbejdere.

Det handler blandt andet om øget kommunikation og tilbud om konfliktløsningssamtaler.

- Det er retten selv, der skal sikre opfølgning på buddet (fra Arbejdstilsynet, red.), herunder sikre at der bliver brugt en autoriseret rådgivningsvirksomhed, skriver Henrik Hertz.

Han understreger samtidig, at Domstolsstyrelsen ikke har nogen formelle instruktions- eller disciplinærbeføjelser over for en byretspræsident.

Bodil Ruberg har selv afvist, at hun og hendes måde at lede på er en del af problemet.

- Nej, jeg mener ikke, at det er mig, det er galt med. Der er nogle, der er utilfredse med mig, men langt de fleste er tilfredse, og der er rigtig meget, der er blevet bedre, siden jeg kom, har Bodil Ruberg, der har været byrettens øverste leder siden 2011, udtalt til avisen.

Mødet mellem byretspræsidenten og Domstolsstyrelsen finder sted til august.

