Christina Jacobsen brugte i efteråret store dele af sin arbejdstid på en af danmarkshistoriens mest omtalte drabssager, »ubådssagen«. Som tovholder på obduktionerne af den svenske journalist har sagen sat sig som en opgave, hun sent glemmer.

Ubådssagen var en usædvanlig sag.

Ikke kun for de tusindvis af danskere, der på afstand minutiøst fulgte den, men også for de fagfolk, der har arbejdet med sagen.

En af dem er retsmediciner og overlæge Christina Jacobsen. Det er hende, der obducerede Kim Walls ligdele.

Selv om hun som overlæge ved Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, har stået for flere hundrede obduktioner, er der ikke meget, der kan måle sig med den sag, som optog det meste af hendes tid sidste efterår. Det fortæller hun i et stort interview med fagbladet Ugeskrift for Læger.

»Det overgik enhver forstand. Og det er jo, fordi man støder på sin forestillingsevnes grænser,« siger hun i interviewet.

»De fleste af os i Danmark lever et privilegeret liv, men til tider oplever vi som retsmedicinere sager, hvor personer er blevet udsat for former for vold, som man har vanskeligt ved at forestille sig, blandt andet fordi den form for vold er så grænseoverskridende. Det skal man tage højde for, når man som retsmediciner står i situationen: at tingene måske er mere komplekse end det, man umiddelbart forestiller sig,« siger retsmedicineren til fagbladet.

Retsmedicinsk Institut. Retsmediciner, Christina Jacobsen. Foto: Claus Bech Vis mere Retsmedicinsk Institut. Retsmediciner, Christina Jacobsen. Foto: Claus Bech

På Retsmedicinsk Institut begyndte sagen for alvor at rulle ti dage efter, at Peter Madsen og Kim Wall sammen var stævnet ud i ubåden Nautilus, og kun Peter Madsen var vendt tilbage.

21. august blev forvagten på Retspatologisk Afdeling ringet op af Københavns Politi med meldingen om, at der i vandkanten på det sydvestlige Amager var blevet fundet en torso.

Der er en-to sager om partering i Danmark årligt, så der var som sådan ikke noget usædvanligt i, at der kun lå en torso på obduktionsbordet.

Det, der var usædvanligt, var måden, torsoen så ud på. Flere steder var der monteret metalgenstande, og der var flere stiksår på torsoens forside og omkring kønsorganerne.

Sidenhen fandt politiets dykkere først Kim Walls hoved og ben, og derefter hendes arme på bunden af Køge Bugt. Også det stod Christina Jacobsen i spidsen for at obducere, efterhånden som fundene blev gjort i løbet af efteråret 2017.

Derfor var den erfarne retsmediciner også indkaldt som et af hovedvidnerne, da sagen mod Peter Madsen begyndte i foråret.

Fra vidneskranken forklarede hun, hvordan det er svært at konstatere en dødsårsag med hundrede procents sikkerhed – særligt når liget er parteret og har ligget i vand i flere uger.

Hun fortalte, at Kim Wall var udsat for vold før, under eller kort tid efter sin død. Og hun forklarede, at det ikke er muligt at fastslå, hvorvidt Kim Wall var død af kulilteforgiftning, som Peter Madsen har forklaret. Til sidstnævnte tilføjede hun, at man ikke fandt forbrændinger, som man ellers ville forvente ved stigende temperaturer i ubåden i forbindelse med et evt. kulilteudslip.

Peter Madsen blev 25. april kendt skyldig i drab, usømmelig omgang med lig og seksuel mishandling af Kim Wall. Han blev straffet med fængsel på livstid.

En straf, som gav genklang blandt danske forsvarsadvokater og som Peter Madsen siden har anket.

Det betyder, at Østre Landsret til september skal tage stilling til, om byrettens strafudmåling var den rigtige.