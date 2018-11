Efterforskningen er kun lige begyndt, siger politiet om sag, hvor kvinde er mistænkt for drab og partering.

Der er onsdag intet, der peger i retning af, at politiet skal ud og genanholde den kvinde, som tirsdag blev løsladt trods en drabssigtelse.

Det oplyser politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

- Sagen er langtfra færdigefterforsket, siger han.

Den 68-årige kvinde er sigtet for at have dræbt og parteret sin mand i Herlev, og det var i den forbindelse, at kvinden blev fremstillet i et grundlovsforhør tirsdag.

Men dommeren mente ikke, at mistanken mod kvinden var så stor, at der var grundlag for en varetægtsfængsling. Hun understregede dog, at der var mistanke om partering.

Men det kan ikke stå alene, hvis man skal varetægtsfængsles.

Ligdelene er nu blevet fragtet til en retsmediciner, der skal forsøge at undersøge, hvad der er sket med dem.

Desuden foretages der torsdag en obduktion, som skal klarlægge, hvordan manden mistede livet.

- Vi kan ikke sige noget om dødsårsag, siger Ole Nielsen.

Ifølge politiet skal drabet være sket i juli, hævder politiet.

Den 68-årige kvinde er mistænkt for at have gemt sin mands hoved og ene ben i en fryser, mens resten af liget blev lagt ned i en blomsterkumme i haven.

Senere blev ligdelene gravet op og efterladt på en adresse, der hedder Krebsdammen - også i Herlev.

Flere måneder senere - natten til mandag - skulle hun have taget hovedet og benet op og gravet det ned i haveforeningen Hjortespring i Herlev.

Det var i den forbindelse, at politiet kom ind i sagen. Hun blev anholdt mandag klokken 12.10.

Kvinden nægter drab. Men hun erkender, at hun parterede sin mand, efter at han døde af sygdom.

/ritzau/